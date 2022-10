Economía- PP plantea mañana al Congreso ayudas e incentivos para instalar sistemas de bombeo en centrales hidroelécticas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PP defenderá este martes en el Congreso ayudas e incentivos fiscales para la instalación de sistemas de bombeo en centrales hidroeléctricas, con las que aumentar la capacidad de almacenamiento de energía del sistema eléctrico.

La propuesta se incluye en una proposición no de ley a la que ha tenido acceso Europa Press y que se debate este martes en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja.

En su iniciativa, el PP advierte de la imposibilidad de lograr un sistema de producción de energía 100% renovable o sin emisiones sin un sistema adecuado de almacenamiento, ante la imposibilidad de gestionar las variables que condicionan la producción de energía fotovoltaica o eólica.

INCENTIVAR EL ALMACENAMIENTO

Los 'populares' reclaman mecanismos de ayuda e incentivos fiscales a grandes proyectos de almacenamiento, con especial atención a los sistemas de bombeo hidroelétrico, un sistema "fiable" y "maduro" ante el peso de esta tecnología en el sistema, su menor coste y la menor dependencia de variables geoestratégicas de sus componentes.

Estas centrales hidroeléctricas reversibles o centrales de bombeo permiten aumentar la capacidad del agua almacenada y ajustar la generación de electricidad a momentos de mayor demanda o necesidad, sirviendo por tanto como tecnología de respaldo en el sistema.

QUIEREN ADAPTAR LAS CONCESIONES DE LAS CENTRALES

Para favorecer este tipo de inversiones, el PP plantea en su iniciativa agilizar su tramitación administrativa, simplificar su procedimiento para que cuenten con un punto de acceso y conexión a la red de transporte y reconocer un tratamiento medioambiental específico para ellos. Al no contar con un epígrafe de identificación, argumentan, durante su tramitación "muchas veces se opta innecesariamente por instrumentos de mayor prevención".

Asimismo, los 'populares' piden "un marco jurídico y retributivo estable" para estos proyectos y que las concesiones hidroeléctricas se adapten a las necesidades de inversión y rentabilidad. Según datos expuestos en su iniciativa, para el almacenamiento y regulación del agua continental existen 1.447 grandes presas, de las que 341 son de titularidad del Estado.

EL OBJETIVO EN 2025 ES SUMAR 3,5 GW

En su iniciativa, el PP advierte de que la capacidad de almacenamiento instalada de potencia de bombeo, según datos de Red Eléctrica, está en 3.337 MW, "muy lejos" de los 6.900 MW previstos para 2025 --3.337 MW de bombeo puro y 2.687 MW de bombeo mixto-- en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Según esta hoja de ruta, el objetivo es alcanzar 9.500 MW en 2030.

Esta formación estima que hay más de 10 GW para instalar en almacenamiento en presas ya existentes, pero que "las señales económicas actuales no son suficientes", que los ingresos procedentes de los mercados de energía "no bastan" y que muchos proyectos se quedan sin tramitar por no contar con puntos de acceso.