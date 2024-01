Economía responde a Sumar que no contempla medidas extraordinarias en alimentos y confía en las prorrogadas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que van reduciéndose las necesidades de actuaciones extraordinarias de compensación para hacer frente a la subida de los precios derivada de la invasión de Ucrania, por lo que ha defendido las ya prorrogadas para este ejercicio, que tienen como objetivo apoyar a hogares y empresas.

"Conforme los precios van convergiendo a ese 2%, van reduciéndose también las necesidades de actuaciones extraordinarias de compensación", ha defendido el ministro durante su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Para Cuerpo, hay un elemento de diagnóstico claro por parte de todas las instituciones, que es la vuelta progresiva o gradual de los precios a un entorno más ordenado u ordinario, en torno al 2% en los próximos dos años.

Pese a esta moderación estimada de la inflación, Cuerpo ha defendido que lo que está haciendo el Gobierno durante este proceso hacia esa convergencia es apoyar a hogares y empresas con la prórroga de algunas medidas, como las rebajas del IVA a alimentos.

Cuerpo ha respondido así a la propuesta lanzada por el diputado de Sumar, Carlos Martín, para crear un impuesto en la cadena de producción agroalimentaria.

El portavoz económico del grupo plurinacional ya trasladó esta propuesta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y es que, desde Sumar ven con preocupación la inflación de los alimentos, que podría surgir, según ha explicado Martín, en los grandes mayoristas del sector.

Pero la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha avisado que su grupo no ve bien que los posibles nuevos impuestos se planteen como prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, ya que las comunidades forales no podrían concertar, recaudar o gestionar los tributos. El portavoz económico de Sumar ha visto con buenos ojos esta solicitud del grupo nacionalista.

15.000 MILLONES MÁS PARA INVERTIR AL AÑO CON EL NUEVO MARCO EUROPEO

Durante su intervención y ante preguntas de los diputados, el responsable económico del Gobierno ha comentado el impacto que tendrán las reglas fiscales europeas para España.

Según ha detallado, detrás de las discusiones en el seno de la UE está la necesidad de atraer inversión, al tiempo que se mantienen unas cuentas públicas que cuadren.

Como ejemplo de mejora de esas reglas, Carlos Cuerpo ha explicado que el marco nuevo lo que hace es que los países tengan que converger al 1,5% de déficit frente al marco anterior, donde debían situarse entre el equilibrio o un 0,5% de déficit.

"Es decir, el marco nuevo como mínimo nos da un punto de PIB al año para invertir. En el caso de España son más de 15.000 millones al año", ha destacado.

CASI LA MITAD DE RECURSOS DE LOS FONDOS EUROPEOS ADJUDICADOS

Sobre los datos relativos al despliegue de los fondos europeos 'Next Generation EU', Cuerpo ha asegurado que España se encuentra a medio camino, si se considera el periodo 2021-2026.

De hecho, ha señalado que ya se ha conseguido movilizar prácticamente la totalidad de los 70.000 millones en transferencias con las que contaba España, mientras que la cifra que está llegando a la economía real, lo que está siendo ya adjudicado, está en torno al 50%.

Pese a ello, Cuerpo ha reconocido que hay margen de mejora para reforzar la complementariedad en la ejecución de los fondos a nivel regional y a nivel del Estado.

"Yo creo que aquí hay margen precisamente para reforzar esa complementariedad. Y parte de este diagnóstico es la puesta en marcha del Fondo de Resiliencia Autonómica", ha destacado Cuerpo.