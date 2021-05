Economía/Turismo.Las aerolíneas españolas piden armonizar la apertura de las fronteras para que no haya "discriminación"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los consejeros delegados de Iberia y de Volotea, Javier Sánchez-Prieto y Carlos Muñoz, han incidido este martes en la necesidad de armonizar la apertura de las fronteras a nivel europeo para que los diferentes "estatus de apertura" no resulten discriminatorios para la industria de los países más restrictivos.

Así lo han manifestado durante su participación en la VII edición del Foro Hotusa Explora, que ha tenido lugar este martes como antesala de Fitur 2021. En concreto, Sánchez-Prieto ha puesto el "énfasis" en que el Certificado Verde Digital en el que trabaja la Unión Europea reserva el derecho a los Estados "para imponer medidas adicionales", lo que "puede acabar siendo un desastre". "Mientras Portugal se está llenando, igual no queda nada para España cuando se reabra", ha apostillado.

De su parte, Muñoz ha señalado que esta armonización es "importantísima" para "evitar las diferencias en los estatus entre unos países y otros", lo que podría provocar "discriminación".

En la mesa redonda, donde también han estado presentes el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el consejero delegado de Ryanair, todos los directivos se han mostrado optimistas con respecto a la recuperación de la actividad de cara al verano.

Sánchez-Prieto ha indicado, en este sentido, que existe una "demanda embolsada", ya que "en los países donde no hay restricciones se vuela". No obstante, ha resaltado que es "muy difícil" hacer pronósticos porque no se sabe cuándo habrá "instrumentos para que se recupere el tráfico" y ha subrayado que el ritmo de recuperación dependerá del "ritmo en el que se abran los países".

Por su parte, Lucena ha señalado que, "tal y como ve las cosas", espera una recuperación "muy vigorosa" en el corto plazo, aunque habrá que esperar a ver "hasta qué punto la demanda embalsada" hace subir el tráfico hasta los niveles de 2019.

LAS AEROLÍNEAS NO CREEN QUE SEA EL MOMENTO DE SUBIR TASAS

Otro punto que han abordado durante la mesa ha sido el incremento de tasas aeroportuarias propuesto por Aena para el Documento de Regulación Aeroportuaria DORA II.

El directivo de Volotea ha señalado que la red de Aena es "francamente extraordinaria", entendiendo que "eso requiere mucha inversión", pero "ahora sería el peor momento".

Así, Sánchez-Prieto ha apostillado que los aeropuertos españoles "son una envidia" y que "necesitan seguir invirtiendo", pero considera que "como industria cada uno tiene que poner su granito de arena".

Lucena, por su parte, ha defendido que Aena tiene las tarifas aeroportuarias "más bajas de toda Europa" y en comparación con otros grandes aeropuertos del continente, lo que significa que es "extraordinariamente eficiente", pero que "a ver si de tanto atornillar la compañía no vamos a tener nosotros capacidad de acometer reformas que la red necesita para su capacidad y calidad".

Así, ha señalado que al hacer la propuesta de incremento en las tasas Aena "tiene muy presente cuál va a ser el impacto en las líneas aéreas".