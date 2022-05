El economista Daniel Lacalle (Tressis) ve "imposible" un pacto de rentas en España

Afirma que topar el gas "no es la solución" al alza de la luz, al trasladar el coste de generación de gas a los costes fijos de la tarifa

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El economista y director de inversiones de Tressis, Daniel Lacalle, ve "imposible" un pacto de rentas en España, dado que se trata de una economía "con un 90% de microempresas que están sufriendo masivamente por la inflación y por la crisis".

Así lo ha señalado en una entrevista a Europa Press con motivo de la publicación de su nuevo libro, 'Haz crecer tu dinero'. Lacalle ha hecho hincapié en que ese pacto de rentas nace "desde una posición en la que las empresas y los trabajadores están debilitados".

"Una cosa es que haya una serie de acuerdos para evitar que se generen efectos de segunda ronda y otra cosa es el concepto de pacto de rentas, que es imposible en un país. No puedes poner de acuerdo a millones de agentes económicos sobre temas que obviamente escapan su control, como es el aumento generalizado de los precios", ha incidido.

Además, ha añadido que su mayor problema con este tipo de acuerdo es que se presuma que es una solución, mientras que él considera que es "imposible de implementar" y en cuya propuesta "no aparece ninguna reducción del gasto del Gobierno ni de los impuestos", por lo que lo considera "debatible". "No hay pacto de rentas cuando el Gobierno se niega a ajustar su cinturón", ha subrayado.

La inflación es una de las mayores preocupaciones de los economistas en este momento, ya que ha alcanzado a nivel mundial cifras no vistas en varias décadas, con España como uno de los países en los que ha registrado un mayor repunte, del 8,4% en abril.

Para Lacalle, el principal problema es que la inflación es "acumulativa", por lo que aboga por "poner en marcha un proceso de análisis detallado de por qué están subiendo los precios de una manera generalizada".

"Los precios no suben de una manera generalizada si no aumenta de manera generalizada la cantidad de dinero. Los precios se están disparando en España más que en otros países porque el Estado está consumiendo muchísimas más reservas monetarias vía monetización de déficit que los comparables, es decir, consume más reservas monetarias que las que genera", ha explicado.

PIDE AL GOBIERNO QUE DEFLACTE LA TARIFA DEL IRPF

La inflación producirá además un alza indirecta de la recaudación, que el economista cifra en 12.000 millones de euros. Por eso, Lacalle cree que el Ejecutivo debe deflactar los impuestos, fundamentalmente el IRPF. "Deflactar los impuestos no es una bajada de impuestos, pero no deflactarlos sí que es una subida", ha incidido.

Lacalle ha añadido que el Gobierno "se vanagloria de una subida exponencial de ingresos" cuando lo que está ocurriendo es que "ha duplicado el déficit estructural".

EL PROBLEMA DEL DÉFICIT

"Los gastos están subiendo mucho más que los ingresos. Si se modera la inflación, la recuperación económica o si se entra en una recesión, el déficit estructural va a ser el gran problema", ha advertido.

En cuanto a política monetaria, el director de inversiones de Tressis ha incidido en que los tipos de interés deberían estar significativamente por encima de su nivel actual, dados los altos niveles de inflación, y cree que las actuaciones del Banco Central Europeo (BCE) deberían acercarse aún más a las de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

TOPE AL PRECIO DEL GAS E INVERSIÓN EN MATERIAS PRIMAS

La subida en los precios de las materias primas por la invasión de Rusia a Ucrania es uno de los principales factores que están influyendo en la tasa de la inflación, razón por la que España y Portugal decidieron proponer a la Comisión Europea un precio tope del gas en el mercado mayorista de electricidad de la Península Ibérica.

Tras la aprobación de Bruselas, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe este viernes la 'excepción ibérica', que limitará el precio de referencia del gas en torno a 50 euros/MWh.

Lacalle cree que esa isla energética supone una ventaja ante el conflicto en Ucrania, ya que "no importamos prácticamente gas de Rusia", pero que no haber invertido para mejorar la inteconexión con Francia ha sido un error de planificación.

No obstante, ha incidido en que sacar el precio del gas del precio de la electricidad es "simplemente trasladar el coste de la generación de gas a los costes fijos de la tarifa", por lo que cree que la tarifa de la inmensa mayoría "va a subir".

"Esa no es la solución. La solución a los altos precios de la electricidad es utilizar todas las tecnologías: eólica, solar, nuclear, hidráulica... Para que en los picos de demanda y en las épocas de volatilidad tengas energías de base que te permitan funcionar", ha destacado.

Por otra parte, ante ese alza de precios, invertir en empresas relacionadas con combustibles fósiles puede parecer una buena solución para los inversores a corto plazo, pero "la evidencia muestra que no son buenas inversiones a largo plazo" y que hay que mirar "hacia el futuro" y apostar por las empresas "que van a ser una respuesta en ese entorno de materias primas", ha recalcado.

REFORMA LABORAL

Respecto a la nueva reforma laboral, cuya entrada en vigor ha elevado a niveles récord los contratos indefinidos, Lacalle ha señalado que no se puede valorar una reforma por su primer mes en vigor.

"Lo que sí me preocupa es que en España se queden enquistados 3,2 millones de parados. Me preocupa que se venda como un éxito de la reforma laboral cambiar el nombre de los contratos temporales por indefinidos discontinuos. Imagínate que yo cambio mañana el nombre de los parados por empleados potenciales y digo que se ha acabado el paro. No tiene ningún sentido", ha argumentado.

Asimismo, cree que estos cambios no abordan lo que él considera los principales problemas del mercado laboral en España: la economía sumergida y los costes de contratación.

FONDOS EUROPEOS

Lacalle considera que el diseño de los fondos europeos tiene dos problemas: viene dirigido de arriba a abajo, con lo que los ministerios pueden parar las inversiones, y tiene muchos niveles de burocracia administrativa.

Además, ha hecho hincapié en que están orientados a "cosas muy vagas", como la digitalización, que puede ser "muchísimas cosas", lo que hace que se esté, "probablemente sin quererlo", limitando y haciendo mas difícil el acceso "a la inmensa mayoría del tejido empresarial".