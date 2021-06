La economista Esther Duflo critica que se hable de recuperación "justa" sin que llegue a los países pobres

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)

La economista Esther Duflo, galardonada en 2019 con el Premio Nobel, ha asegurado este martes que es "imposible" hablar de que la recuperación económica sea "justa" si no incluye también a los países pobres, algo que no está ocurriendo por el momento porque no han tenido acceso ni a vacunas contra la COVID-19 ni a la financiación necesaria para hacer frente a la pandemia.

La francesa, cuyo trabajo se centra en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo económico, ha dicho que está "preocupada" por el impacto de la pandemia en los países pobres y no tanto por las consecuencias en el mundo rico, que tuvo la "suerte" de "encontrar" vacunas efectivas contra la enfermedad y de desplegar importantes estímulos económicos.

"Es imposible hablar de una recuperación justa sin perspectiva global. Todavía no hay recuperación (económica) en los países pobres", ha enfatizado Duflo en el foro económico que organiza la Comisión Europea cada año en estas fechas.

La economista ha advertido de que estos países africanos, lejos de estar "cerca de recuperarse económicamente", se encuentran "en el principio de una oleada enorme y devastadora" del virus y ha asegurado no entender "por qué más de 18 meses desde el inicio de la pandemia no se ha hecho más" por ellos. "El G7 en particular fue muy, muy decepcionante", ha denunciado.

Además, Duflo ha asegurado que si la recuperación económica no llega a todo el mundo, no será posible articular una transición ecológica global que implique a todo el mundo. Los países pobres, ha explicado, serán "extremadamente desconfiados" con respecto a los ricos en la reunión de la COP26 en Glasgow.

"Pensarán: ¿por qué debemos creerles? Conseguisteis protegeros a vosotros, creasteis las condiciones para una recuperación rápida en vuestras economías y no hicisteis nada por nosotros. Nada económicamente y nada en términos de facilitar la vacunación", ha augurado.

La francesa ha indicado que los costes de la transición verde "serán más grandes para la gente que es pobre". Por ejemplo, un impuesto a la entrada de carbono como el que quiere introducir la UE, perjudicará a los países productores de gas y petróleo, donde se encuentra los ciudadanos menos favorecido.

"Cualquier política climática creará ganadores y perdedores y es más probable que los perdedores estén en países en los que la vida ya es más difícil", ha insistido la ganadora hace dos años del Premio Nobel de Economía.

"No es posible progresar en la lucha contra el cambio climático sin combinar el aspecto verde y la justicia", ha advertido Duflo, quien ha remarcado la necesidad de que el impacto que tendrá la transición ecológica en la población más pobre debe ser "al menos compensado" e "idealmente más que compensado".

En caso contrario, ha avisado de que una parte importante de los ciudadanos no percibirán los beneficios de las medidas climáticas como propias y si se plantea como una "competición" entre "llegar a fin de mes o luchar contra el fin del mundo, elegirán llegar a fin de mes".