El edadismo se expande discriminando al colectivo de mayores, según concluyen expertos en un debate de FAPE y 'la Caixa'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El edadismo se extiende en el entorno laboral, social, político y jurídico discriminando a un colectivo, el de los mayores de 65 años, que compone más del 20% de la población española, según ha concluido la primera de las cuatro jornadas 'Periodismo y problemas sociales', organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con la colaboración de Fundación 'la Caixa'.

En el debate han participado las periodistas Charo Zarzalejos y Margarita Sáenz-Díez y la abogada Cristina Almeida. El evento ha estado moderado por el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, Juan Ignacio Ocaña.

En este contexto, Margarita Sáenz-Díez ha defendido que la lucha contra el edadismo tiene que empezar en la escuela y entre los adolescentes. "Si desde la juventud no se percibe un clima de concordia, si no se ven aspectos positivos respecto a los mayores en ambientes cotidianos, en la misma familia, no se hará nada para acabar con él", ha afirmado, para después añadir: "si tenemos en cuenta a los mayores para pedirles consejo estaremos haciendo mucho en contra del edadismo".

En la misma línea, Charo Zarzalejos, cronista de OTR Press, ha subrayado: "Con los años, tenemos que hacer el esfuerzo de ser personas de nuestro tiempo y entender el mundo como lo entienden nuestros hijos y nuestros jóvenes. Si les escuchamos, ellos también nos escucharán".

Según ha explicado la FAPE, "este intercambio ideológico llevaría a un pacto intergeneracional, que deben fomentar instituciones y medios de comunicación, y que supondría un pilar fundamental para el fin del edadismo".Zarzalejos también ha señalado que "hay una efebocracia alimentada por la publicidad y los medios de comunicación. Cuando se habla de mayores se habla de residencias, cuidadores" y hay que protestar contra esa publicidad.

Por su parte, Cristina Almeida opina que "la vida es algo más que la edad y, por eso, calificar a la gente en el edadismo es una forma de encasillarla". "¿Por qué tenemos que calificarnos? No se puede renunciar a ser persona, tengas la edad que tengas", se ha cuestionado.

En el ámbito laboral, Almeida ha manifestado que "la jubilación es un derecho y no una obligación". "Existe un desprecio al conocimiento, al saber. Prejubilo a alguien y cojo a otro que cotiza menos y me cuesta menos, y estás desaprovechando a una persona con cincuenta y pico años", ha explicado.

La jornada 'Edadismo, castigo a la experiencia' ha contado también con la participación como invitado de Lázaro González García, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, quien ha hecho un primer acercamiento al tema de debate. "Es uno de los tres grandes ismos que provocan la discriminación en la sociedad: machismo, racismo y edadismo", ha dicho.

"Nuestro país y nuestra economía no se puede permitir castigar la experiencia. El talento senior desarrolla unas competencias transversales que muchas veces no tiene la gente joven: liderazgo y habilidad en la toma de decisiones, lealtad y responsabilidad para con la empresa, capacidad para formar equipos, resiliencia, capacidad de mentoría", ha indicado Lázaro González.