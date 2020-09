Un edil del PSOE pide aplicar el 155 en la Comunidad de Madrid por la "inoperancia" ante la pandemia

El PP afea que pidan "unidad" mientras hablan de desgobierno en Madrid y de mociones de censura

FUENLABRADA, 4 (EUROPA PRESS)

El concejal de Educación y Presidencia de Fuenlabrada, el socialista Isidoro Ortega, ha reclamado en el Pleno municipal la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Comunidad de Madrid por la "inoperancia" ante la pandemia del coronavirus.

Se debatía el asunto de la 'vuelta al cole' en el Pleno y, al hilo del aumento de casos por la pandemia en la región, Ortega manifestó que espera que el PSOE presente en Madrid una moción de censura. Si no prosperase al no contar con el apoyo de Ciudadanos, el edil mostró su deseo a que el Gobierno central declare el estado de alarma "y les quiten a ustedes las competencias", según dijo en alusión a la bancada 'popular'.

Ortega fue más allá: "Y si esto no funciona --agregó--, como la inoperancia del Gobierno de Madrid es tan grande, les aplico el 155 porque ustedes se lo merecen, porque este desgobierno en mitad de la pandemia exige un gobierno al frente".

La portavoz del PP, Noelia Núñez, pidió sin éxito una rectificación de la propuesta, que ha criticado. "Nos piden unidad mientras hablan de desgobierno en Madrid, mientras piden una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, mientras reclaman un 155", ha manifestado.

Isidoro Ortega, entretanto, se ha ratificado en redes sociales: "Ante esta pandemia y el inicio de curso --ha reiterado-- les hemos tendido la mano, si no la cogen moción de censura, si todo empeora, estado de alarma para la región y si las cosas no van mejor aplicar el 155 a Madrid para no ser cómplices del desgobierno de Diaz Ayuso".