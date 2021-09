Edmundo Arrocet y Alejandra Rubio, lágrimas, abrazos y mucha emoción en su reencuentro

Después de que Terelu Campos 'huyese' de Telecinco el pasado jueves para no coincidir con el humorista, su hija no tuvo problema en protagonizar un esperado cara a cara en directo con el ex de María Teresa Campos

MADRID, 27 (CHANCE)

Tres días después de su expulsión de 'Secret Story', Edmundo Arrocet se ha visto las caras por primera vez con una de las Campos. Así, a pesar de que el pasado jueves Terelu Campos abandonase el plató minutos antes de la llegada del humorista a Mediaset para evitar un incómodo reencuentro con el exnovio de su madre, María Teresa Campos, este domingo el chileno se ha reencontrado en directo con la nieta de la presentadora, Alejandra Rubio.

Un emocionante encuentro dos años después de la ruptura de Bigote y Teresa en el que no faltaron las lágrimas por ambas partes ni un gran abrazo tras el que el humorista, visiblemente afectado, confesaba el gran cariño que le tiene a Alejandra. "Me gusta verla, la quiero mucho. Cuando la veo a ella, veo a su abuela y eso me hace sentir mucho cariño", ha confesado Edmundo, que sin poder contener el llanto ha señalado el cariño que le tiene a la hija de Terelu: "Como a una nieta no pero sí como más que una amiga, la quiero mucho a Alejandra, es especial para mí, y su abuela me hablaba mucho de ella".

Unas bonitas palabras a las que una emocionada Alejandra respondía revelando que "le tengo mucho cariño. No tengo ningún problema con él". Sin embargo, la menor de las Campos no podía evitar reprochar algo a Edmundo: "Ha estado mucho tiempo con mi abuela y algunas cosas me duelen porque no las entiendo". "Tampoco quiero meterme demasiado en este tema, pero hay cosas que me han dolido y, al final, es mi abuela y si le hace daño a mí me duele, pero por mi parte yo no tengo nada más que decir", ha comentado ante un Bigote que no sabía qué responder pero que sí ha reiterado que se "fue enamorado" cuando rompió su relación con Teresa.

Además, Alejandra y Edmundo han hablado de la 'huída' de Terelu para no tener que ver al humorista tras su expulsión el pasado jueves; "Yo creo que ella no se quería enfrentar a esta situación porque mi madre debe también preguntarse si él está molesto con nosotras", ha señalado la nieta de Teresa Campos, mientras que el chileno prefería mostrarse conciliador con la colaboradora, explicando que "Terelu se fue porque así lo tenía pactado, no porque me tenga miedo a mí. Ella es una mujer muy fuerte y muy valiente, mira por todo lo que ha pasado, cómo me va a tener miedo a mí". ¿Estamos ante el primer paso de una reconciliación pública entre Bigote Arrocet y las Campos?