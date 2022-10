Edmundo Arrocet confiesa que echa de menos a Teresa Campos: "Mentalmente siempre me estoy acordando de ella"

MADRID, 6 (CHANCE)

Después de varios meses en su Chile natal atendiendo a sus negocios, Edmundo Arrocet está de regreso en España y, en su reaparición ante los medios durante el desfile nupcial de Jordi Dalmau en el marco del 'Atelier Couture', ha sorprendido realizando unas sorprendentes declaraciones sobre María Teresa Campos.

Y es que a pesar de que hace tres años que rompieron su relación y que desde entonces no han vuelto a hablar - además de que la veterana presentadora lo pasó fatal y muchos apuntan a que todavía no habría superado que Bigote la dejase a través de un escueto mensaje después de seis años de amor - el humorista no ha dudado en confesar que sigue extrañando a Teresa.

"La verdad que sí, yo la echo de menos porque es muy graciosa y es mil veces más divertida que yo, ya vendrán mejores épocas" admite, asegurando que la malagueña es consciente de que "mentalmente siempre me estoy acordando de ella".

"Fueron seis años en los que he sido una persona muy feliz y le deseo lo mejor" apunta, apenado por la falta de oportunidades profesionales de Teresa, a la que en sus últimas apariciones se ha visto alicaída y bastante desmejorada: "Yo lo único que quiero es que le vaya bien, creo que ella con todo el bagaje que tiene detrás se merece un programa, tiene que tener un programa. Me extraña que un canal no se haya interesado, pero tiene para hacer mil programas maravillosos".

Sin ningún tipo de relación desde su ruptura, Edmundo no pierde la esperanza de retomar el contacto y, como confiesa, está esperando que "pase el tiempo". "Alguna vez me juntaré con ella. Dicen que el tiempo lo cura todo".