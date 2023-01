Edmundo Arrocet no cree que Gustavo haya traicionado a María Teresa Campos

MADRID, 18 (CHANCE)

Carmen Borrego vivió este martes una de sus tardes más complicadas en 'Sálvame Diario' tras la polémica que hay servida con Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos. A pesar de que Terelu pudo apaciguar las especulaciones el pasado viernes -asegurando que aunque se dijera que éste les había traicionado, no existían pruebas de ello y que por lo tanto, no se lo creía- Kiko Hernández volvía ayer a la carga desvelando más detalles.

Lo que nadie se imaginaba es que el nombre de Edmundo Arrocet iba a volver a salir a la palestra mediática y es que, al parecer, el exnovio de María Teresa estaría detrás de todas estas informaciones porque ahora está de nuevo en España y querría contar públicamente lo que nunca se llegó a decir.

Este mismo miércoles nos hemos encontrado con el humorista en el arranque de la 43ª edición de FITUR y nos ha confesado que se encuentra "muy bien". Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por todo el revuelo que se ha originado al desvelarse que Gustavo tendría, supuestamente, grabadas a las Campos.

Ante esto, Edmundo nos ha dejado claro que no se cree esta información: "no, no me la creo" y asegura: "me sorprende de que Gustavo haga eso". El actor ha dejado claro que considera al chófer de María Teresa una persona fiel a ella, por lo que no pone en duda su profesionalidad. De hecho, ha restado importancia a las voces que aseguran que él está detrás de esta polémica: "si es por lo que dicen, échale lo que quieras".

La supuesta traición de Gustavo es uno de los mayores bombazos en televisión que hemos vivido en los últimos tiempos porque si fuese verdad, éste tendría en su poder grabaciones muy comprometidas de todas ellas y sabría los mayores secretos que se han vivido en esa casa.