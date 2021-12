Edmundo Arrocet desvela si entre sus objetivos de 2022 está tener una buena relación con Teresa Campos

MADRID, 30 (CHANCE)

Desaparecido desde que se publicaron sus fotografías muy cómplice con Bárbara Rey y salía a la luz la discreta relación que supuestamente mantenía con la vedette desde hace tres meses, Edmundo Arrocet reaparecía públicamente este miércoles en la inauguración de la estatua homenaje a Chiquito de la Calzada en Málaga.

Mucho más hablador que de costumbre aunque echando balones fuera en todo momento, el humorista desmentía su noviazgo con la madre de Sofía Cristo, asegurando que llevaba mucho tiempo soltero y que Bárbara se trataba tan solo de una buena amiga, a pesar de que la artista días atrás dejaba caer que estaba muy ilusionada con Bigote.

Pero además de dejar claro que lo único que le une a la vedette es una amistad, Edmundo también nos ha contado cuál es el deseo que tiene para este año que está a punto de empezar y que no es otro que dejar las polémicas atrás después de unos meses especialmente convulsos con su entrada en 'Secret Story' y su posterior cruce de declaraciones en diferentes medios de comunicación tanto con María Teresa Campos como con las hijas de la veterana presentadora, Terelu y Carmen Borrego.

"El deseo que yo tengo para el 2022 es que no peleemos tanto. No me gustan las peleas, es tan fácil vivir con dulzura y sin estar embroncado y enrabiado. Nos queda poco tiempo de vida y lo poco que nos queda que sea por favor en felicidad, amor, tranquilidad y paz" ha confesado, en lo que parece una indirecta a la comunicadora, con la que compartió seis años de amor y con la que hace dos que rompió su relación.

Sin embargo, cuando le preguntamos si le gustaría limar asperezas con alguien o mandar un mensaje público a Teresa, Edmundo se va por la tanjente y, asegurando que "no he peleado con nadie nunca así que afortunadamente no tengo que limar con nadie nada" ha dejado claro que la "única lima que necesito es la de un amigo que vino aquí que dije trae una lima para cortar los barrotes".

Además, sus declaraciones reiterando su soltería y sin poder contener la risa cuando le preguntamos por Bárbara Rey... ¡en el siguiente vídeo!