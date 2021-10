Edmundo Arrocet se enfada cuando le preguntamos por las declaraciones del chófer de Teresa Campos: "¿Me puedes dejar?"

MADRID, 21 (CHANCE)

Edmundo Arrocet está de nuevo en el punto de mira después de que Gustavo, chófer y fiel asistente de María Teresa Campos durante los últimos 30 años y una de las personas que más cerca vivió la relación entre la presentadora y el humorista, haya roto su silencio.

En una exclusiva concedida a la revista Semana el "hijo que nunca tuvo" la malagueña ha dado un paso al frente para defender a su jefa y desvelar cómo es en las distancias cortas, Bigote Arrocet, que no sale demasiado bienparado con las declaraciones de la mano derecha de su exnovia. Y es que a pesar de que se "guarda muchas cosas", Gustavo ha definido a Edmundo como "astuto", "embaucador", "clasista", "mentiroso"... además se asegurar que no tenía "ni un duro" y que compraba sus regalos a Teresa "en el chino".

Unas controvertidas declaraciones con las que Teresa se ha mostrado totalmente de acuerdo y mucho más feliz que en sus recientes apariciones públicas, y sobre las que le hemos preguntado a Bigote Arrocet. Muy esquivo, el humorista asegura que "no he visto nada ni se nada" y mantiene que "no tengo nada que decir".

Muy serio y visiblemente incómodo con las preguntas sobre la exclusiva de Gustavo - que ejerció de su chófer y acompañante durante los casi 6 años que duró su relación - Edmundo ha preferido dar la callada por respuesta aunque, finalmente, ha acabado por estallar contra la prensa por insistirle para que se pronunciase sobre las declaraciones del chófer. "Te parece que con todo lo que hablaste ¿me puedes dejar tranquilo. ¿Te molesta dejarme tranquilo?" ha exclamado, respondiendo con un tajante "trabajar es si yo te contesto, sino te contesto no trabajas ¿vale?" cuando le hemos replicado que solo estamos haciendo nuestro trabajo, que es preguntarle por los durísimos calificativos que le dedica la mano derecha de María Teresa Campos. El momento, ¡en el siguiente vídeo!