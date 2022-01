Edmundo Arrocet llega a Madrid sin la compañía de Bárbara Rey

MADRID, 17 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de España, hemos visto a Bigote Arrocet llegando de nuevo a Madrid tras haber disfrutando de unas vacaciones de lo más entretenidas en Marbella donde ha presumido de complicidad y amor con su nueva pareja, Bárbara Rey. Lejos de esconderse, la pareja ha vuelto a situarse en el punto de mira tras confirmar su acercamiento sentimental a finales del año pasado.En esta ocasión sin la compañía de la ex vedette, Edmundo Arrocet llegaba a Madrid para disfrutar de unos días en la capital donde seguramente lo veremos acompañado de algunos de sus amigos más cercanos. Con muchos rumores en el aire sobre la verdadera relación entre Edmundo y Bárbara, el cómico sí que estuvo acompañado por un amigo también conocido, Luca Onestinni, con el que llegó a la estación asegurando que no tiene intención de marcharse a Chile a pesar de lo que se ha dicho: "Lo mismo que inventaron que me iba de viaje. Yo me lo tomo con la risa".Dejando de lado las diferencias que mantuvo con Terelu Campos y Carmen Borrego durante su relación con María Teresa Campos, Edmundo le deseó todo lo mejor a Terelu en su nueva etapa televisiva: "Me parece muy bien porque es maravillosa y todo lo había presentado muy bien".