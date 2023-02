Edmundo Arrocet pide que reconozcan profesionalmente a María Teresa Campos

MADRID, 15 (CHANCE)

A lo largo de las últimas semanas se ha hablado mucho sobre Gustavo Guillermo, persona de confianza de María Teresa Campos y también de la salud de ésta. A principio de año, la veterana comunicadora ingresaba en un hospital para realizarse unas pruebas médicas tras sufrir una caída en el mes de diciembre de 2022. Además, unas imágenes publicadas hace dos semanas de ésta han hecho saltar todas alarmas sobre su estado de salud y sus hijas piden respeto para evitar que vuelvan a fotografiar a su madre.

Este miércoles, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Edmundo Arrocet y nos ha confesado que "no tengo ni idea" del estado de salud de María Teresa porque "desde que me fui no la he visto", pero sí que ha expresado ante nuestras cámaras su deseo de que "esté bien" y de que "reconozcan todas las cosas maravillosas que ha hecho, que es importantísimo".

El humorista ha reflexionado para nuestros micrófonos y nos ha desvelado que "María Teresa ha entrevistado a los más importantes de todo el mundo, imagínate si no tiene un huequito en algún programa". De esta manera, Edmundo mostraba su dolor porque en "España no reconocen a su gente hasta que mueren".

Tal y como nos explicaba, no tiene contacto con la veterana comunicadora desde hace años, desde que ambos terminasen su relación sentimental: "no te puedo decir mucho, perdí el contacto total" y vuelve a dejar claro que "espero que esté bien, que se la reconozca y que se la invite a programas".

Por último, Edmundo ha querido hablar también de la polémica que ha habido con Gustavo y, sorprendentemente le ha mostrado todo su apoyo: "no he hablado con Gustavo, pero todo lo que se dice de él no me lo creo, se me caería el mundo de saber que lo ha hecho". Unas palabras que llaman especialmente la atención después de que se haya asegurado que el chófer de María Teresa tiene en su poder documentación y pruebas que dejarían al cantante en muy mal lugar.