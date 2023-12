Edmundo Arrocet recalca que las hijas de María Teresa Campos no iban a verla a su casa

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de escuchar a Ángel Cristo Jr asegurar en el plató de '¡De viernes!' que su madre ideó el montaje de su relación con Edmundo Arrocet para fastidiar a María Teresa Campos porque entre ellas siempre había existido una relación de idas y venidas, hemos hablado con el humorista para saber qué tiene que decir al respecto.

Edmundo ha dejado claro que al hijo de la vedette "deje de verlo desde que tenía ocho añitos" y aseguraba que "no me gusta hablar ni opinar sin leer", pero aún así "no me entra en la cabeza" que haya dicho eso sobre su madre y él porque es falso: "Montaje, ¿por qué? ¿con qué razón? yo te invito a comer un día y si hay un fotógrafo, me dicen que estás conmigo".

El humorista confesaba que "yo con Teresita estuve viviendo seis años, me contó que había tenido un juicio con Bárbara y que lo ganó Bárbara" y zanjaba la polémica asegurando que "no tengo absolutamente nada que decir de esa familia, el resto que digan lo que quieran".

Por eso "me extraña" que Ángel diga esas cosas sobre él porque "es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza" y concluía que "nunca he visto mala onda" entre madre e hijo cuando acudía a la casa familiar.

El actor nos comentaba que tuvo muy buena relación con Ángel Cristo y que "nunca ha habido absolutamente nada... yo quería a los dos, que se separasen era un problema de ellos, nunca vi absolutamente nada raro".

Por último, Edmundo también trataba la polémica con las hijas de María Teresa Campos y desvelaba que "nunca he hablado mal de Teresita, solo he dicho la verdad, que cuando dejó de trabajar Teresita no iban a ver a su madre", recalcando que "las hijas no iban a ver a la mamá, solo he dicho la verdad".

En cuanto a su relación con la recordada presentadora, el cantante recordaba que "la humorista era ella, era diez mil veces más graciosa que yo... además, tú sabes lo que es estar días enteros juntos" y volvía a mandar una indirecta a sus hijas: "Grabamos un disco juntos que lo pagué yo y todo eso no se dice, me da igual, yo tengo la conciencia tranquila".