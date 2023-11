Edmundo Arrocet, súper bien acompañado en Málaga, no descarta tomar medidas legales contra Meli Camacho

MADRID, 24 (CHANCE)

Edmundo Arrocet está de actualidad más que nunca debido a las declaraciones que no ha dejado de hacer sobre María Teresa Campos y sus hijas. Recientemente le hemos visto por Madrid con su hermana, pero ahora disfruta de unos días en Málaga. Anoche en concreto estuvo en 'Las mil y una noches de Kaleido' y lo cierto es que le vimos muy bien acompañado.

Posando en el photocall bien rodeado de mujeres, el humorista derrochaba simpatía y una sonrisa en su rostro... reflejando así que está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Además, nos llamaba especialmente la atención la forma tan peculiar que tiene de llamar a su hermana: silbándola.

Minutos más tarde, atendía a nuestras cámaras y nos aseguraba que no descarta demandar a Meli Camacho, si considera que en la exclusiva que ha concedido para la revista 'Semana' ha faltado a la verdad hablando de él: "Si es algo molesto, ofensivo y no es verdad, por supuesto que sí, momentáneamente, no te puedo decir porque no lo he leído".

Además, nos aseguraba estar sorprendido por la actitud de la mejor amiga de María Teresa Campos, ya que nunca imaginó que hablaría de él en los medios de comunicación: "No tengo ninguna idea, no me entra en la cabeza pero bueno habrá alguna necesidad, hay un grupito que de mí no dicen nada bueno y parece algo misteriosos, son el mismo clan".

Por otro lado, cuando le preguntábamos por las acusaciones que Ángel Cristo Jr ha vertido contra su madre Bárbara Rey, Edmundo nos respondía que "la verdad que no sé qué me estás contando, los conozco desde chiquitito, después me fui como de costumbre, dejé de verlos pero yo con la niña sí, con ella he estado que hicimos un programa juntos la adoro hicimos un programa juntos yo a ella le adoro, me cae muy bien, la quiero mucho, la he tenido en mis brazos también, no tengo nada que decir, momentáneamente, no sé nada, de verdad".

Por último, nos hablaba de su nueva novia inglesa, comenta que está "muy bien" con ella y que ahora se encuentra "en Bahamas y va a venir calculo en 15 días más" y a partir de entonces viajarán hasta "Ibiza y después a Londres" para seguir consolidando su amor.