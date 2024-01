Edmundo Arrocet vuelve a arremeter contra las Campos

MADRID, 24 (CHANCE)

Después de meses convulsos por sus declaraciones sobre la familia Campos, Edmundo Arrocet dejaba las puertas abiertas a una reconciliación hace tan solo una semana, asegurando que si se encontraba con alguna de ellas no tendría problema en saludarlas... pero parece que ahora ha cambiado de opinión.

"Que me dan los mismos" explotaba el humorista nada más escuchar hablar de las Campos y aseguraba que "se han portado muy mal conmigo como han hablado mal de mí. Han dicho que lo peor que le ha ocurrido a Teresa he sido yo en su vida. Y claro, el que vivió con Teresa soy yo".

Lejos de enterrar el hacha de guerra, Bigote ha vuelto a dejar claro que "la que he estado con ella siempre he sido yo. Así que me vengan a contar cuentos a mí, y cuando vienen otras personas que hablan como si hubiesen vivido con nosotros, yo digo, ¿pero qué dice esta persona si yo no le habito?".

El cómico asegura que él mantiene el mismo tono conciliador que siempre a pesar de lo que digan las hijas de la presentadora y recalca que cuando vivía con ella no iban a visitarla: "Yo nunca he tenido tono no conciliador. Yo lo que dije fue la verdad que en la época que yo vivía con Teresita, la veían poco y punto".

Además, no duda en ponerse como ejemplo: "Es como si mañana mi hijo me critica porque yo no estoy con ellos porque tú estás con ellos cuando puedes y cuando no puedes no estás, pero de ahí a que digan más cosas, pues es lo único que he dicho. Es cuestión de revisar la entrevista mía y es lo único que he dicho eso. Ahora, si se quieren agarrar de eso para otras cosas, eso es distinto".

Cansado del tema, Arrocet nos confiesa que no tiene ninguna intención de beneficiarse económicamente hablando de María Teresa Campos y señala a Carmen y Terelu de rentabilizarlo: "Una sola parte, no más. Ahora yo he tenido una entrevista, una entrevista que me han hecho a mí, que he llevado 50 años trabajando en España, cuando ellas no habían ni nacido, yo ya estaba, y cuando yo conocí a Teresita, pues yo llevaba ya famoso desde el año, desde el '1, 2, 3'... Entonces, ¿a mí qué me cuentan? ¿Qué dicen que yo soy famoso porque salí con Teresa? Por favor. Por favor".

Por último, le preguntábamos sobre su amiga Bárbara Rey y nos afirmaba que no ha hablado recientemente con ella: "Hablé hace tiempo con ella, pero ahora mismo no he hablado con ella", pero no dudaba en mandarle un mensaje de apoyo: "Le mando un beso muy grande. Barbarita, alégrate".

Además, se atreve a afirmar que la vedette no chantajeó al Rey Juan Carlos por mucho que digan: "No, eso lo sé yo y no"... Feliz, nos hablaba de su nueva novia, desvelando que "se llama Claire, es de Londres" y a que "no le gusta salir en nada, porque como ha leído tantas cosas mías, me dice, me van a inventar quizás qué cosa, no quiero saber nada".