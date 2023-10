Edmundo Arrocet vuelve a la carga contra Terelu y Carmen Borrego, y siembra la duda sobre Gustavo

MADRID, 11 (CHANCE)

Harto de las críticas que ha recibido tras su exclusiva en 'Diez minutos' e indignado con Carmen Borrego por llamarle 'sinvergüenza' e insinuar que él es el culpable del deterioro que sufrió María Teresa Campos en los últimos años de su vida, Edmundo Arrocet ha roto su silencio.

Muy enfadado, el chileno ha respondido en 'Vamos a ver' a las hijas de la recordada presentadora, ha mandado un mensaje a Joaquín Prat y Alessandro Lequio -de los más críticos con su entrevista- y ha sembrado la duda sobre Gustavo Guillermo, dejandro entrever que dará un paso a frente cuando salga de la casa de 'Gran Hermano VIP'.

En conversación telefónica con el periodista Pepe del Real -una llamada de 45 minutos de duración- lo primero que ha querido aclarar Bigote -a pesar de que Carmen ha asegurado que su madre se lo hubiese contado- es que Teresa sí se quiso casar con él como ya contó en la exclusiva: "Estábamos viendo la tele y me dijo 'qué te parece si nosotros nos casamos. Llevo trabajando desde los 17 años, no me he jubilado nunca y te quedaría una pensión maravillosa'. Si yo me hubiese querido casar con Teresita estaría ahora mismo cobrando la pensión". "Y le dije, 'ya me llaman chuleta... si encima esto imagínate Teresa. Olvídate" ha asegurado, defendiendo que nunca le movió el interés en su relación con la presentadora porque sino también se habría inscrito como su pareja de hecho y habría tenido derecho a una pensión de viudedad.

"Estoy cansado de ser un chulo, de ser un sinvergüenza. Están diciendo una cosa terrible. Y después el que maté a la mamá soy yo después de 4 años... Solo he hablado una vez para defenderme de chulo. Lo único que tienes que ver son todas las exclusivas que han hecho cobrando, y ya me dirás tú... saca la cuenta desde que yo me fui de cuántas exclusivas se han vendido y no por mi parte. Han ido a programas a decir lo que han querido y a armar más follón", ha asegurado, arremetiendo contra Terelu y Carmen, a las que no ha dudado en acusar de lucrarse hablando de su madre.

Muy molesto, Bigote ha negado que le fuese infiel a María Teresa con Gemma Serrano como se ha dicho en los últimos días: "No he tenido absolutamente nada con ella ¡Se ha acostado medio mundo conmigo!".

También ha querido dejar claro que nunca fue un mantenido y, asegurando que puede demostrarlo con extractos bancarios, e invitando a los periodistas "a investigar", el humorista ha repetido que él pagaba los viajes que hacía con la presentadora; además, ha sacado pecho de que gracias a él, durante su relación la malagueña se ahorró 240.000 euros del vigilantre nocturno que tenía hasta que se fue a vivir con ella.

Por otro lado, Edmundo ha cargado contra Joaquín Prat, al que ha aconsejado que siendo presentador debería ser "neutro" después de que criticase su entrevista y tildase a su hija de "avinagrada"; y a Alessandro Lequio le ha llamado "diablo", le ha acusado de traicionar a Teresa y le ha aconsejado que no hable de infidelidades. Ataques que ambos se han tomado a risa y no han dudado en responder, reafirmándose en sus críticas al chileno.

Una entrevista de la que todavía nos queda parte por escuchar, aunque Bigote sí ha vuelto a insistir en que es mentira que dejase a la presentadora por whats app. "Ahora que Teresita ha muerto ahí tienen su teléfono, que lo muestren" ha retado.

Tras su separación no volvieron a hablar, aunque Edmundo sí ha confesado que en más de una ocasión le preguntó a Gustavo por Teresa: "Me decía que le preguntase a ella".

Sobre el chofer, de quien insiste en que le pidió perdón por criticarle en una entrevista, una advertencia: "Tú deja que salga -de 'Gran Hermano'- y pase un tiempo prudente y te vas a acordar de mi todos los días de tu vida" ha asegurado, dejando entrever que tarde o temprano hablará y ¿contará la veradd de su relación con Terelu y Carmen?