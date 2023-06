Edmundo Bal seguirá adelante con la querella a Ciudadanos por desvelar su expediente si Guasp no rectifica

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal seguirá adelante con la querella por revelación de secretos que anunció que tramita si la portavoz política 'naranja', Patricia Guasp, "rectifica" sus palabras sobre la apertura de un supuesto expediente disciplinario en contra del ex vice secretario general.

Bal anunció la querella el jueves, después de que Guasp señalara en una entrevista la apertura de un expediente disciplinario contra el diputado y dijera que no descartaba su expulsión, en el marco de la tensión entre el diputado y la Ejecutiva por las críticas del primero a la decisión de no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio.

Posteriormente, el medio precisó que en la respuesta literal de la portavoz de Ciudadanos no se menciona un expediente disciplinario, pero Bal aseguró que esa modificación no cambiaba su decisión de tramitar la querella. "Ningún miembro de la Ejecutiva (tampoco la portavoz) puede acceder a un dato confidencial como es un expediente disciplinario ni desde luego a patrocinar su resolución en mi contra", añadió.

Este viernes, en declaraciones concedidas a Cuatro, recogidas por Europa Press, Bal ha insistido en continuar con la querella si Guasp no rectifica sus palabras, aunque ha precisado que "no quiere". "Pero me están obligando a hacerlo", ha puntualizado. "Que diga que no quería decir lo que dijo y pelillos a la mar", ha enfatizado.

El diputado 'naranja' considera que la revelación de esa información le hace quedar como "un malvado" y eso "atenta contra su honor y su intimidad personal". Además, ha explicado que no se pueden difundir datos sobre su afiliación al partido por la protección de datos.

Por otro lado, ha puesto el foco en que la Ejecutiva de Ciudadanos "no debe interferir en el ejercicio de la potestad sancionadora", en este caso a cargo de la Comisión de Régimen Disciplinario y el Comité de Garantías. "Me están lesionando el honor", ha resumido.

NIEGA HABERSE "BORRADO" DE LA CAMPAÑA

Bal también ha querido precisar otra de las afirmaciones de Guasp en la entrevista concedida a 'Voz Pópuli', donde aseguró que el diputado se había "borrado" de la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28M, que supusieron un batacazo para la formación. "Es mentira, he hecho miles de kilómetros", ha dicho, antes de desvelar que tiene un mensaje del secretario general, Adrián Vázquez, donde le da las gracias por implicarse en la campaña.

En esta línea, ha repetido los argumentos que viene esgrimiendo para explicar por qué, a su juicio, la dirección de Ciudadanos no concurre a las elecciones del 23J: que la Ejecutiva "se quiere quedar el dinero" para las elecciones del Parlamento Europeo de 2024, para las que Vázquez será previsiblemente el candidato.

"No me voy a callar", ha prometido Bal, que tampoco ha cerrado la puerta a fundar un nuevo partido o a integrarse en otra formación. "Quiero seguir en política, cuando la Ejecutiva se termine de cargar el partido ya pensaremos (él y el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, otro destacado crítico) si fundamos uno o nos metemos en otro", ha remachado.

Las tensiones entre Bal y la actual Ejecutiva 'naranja' vienen de lejos. El abogado del Estado se postuló para liderar el partido en las primarias que se celebraron en el marco del proceso de refundación, enfrentándose a la de Guasp y Vázquez, que salió vencedora. Ya en aquel proceso, las candidaturas se cruzaron múltiples reproches.