Edu Soto nos habla de cómo le ha cambiado la paternidad

MADRID, 26 (CHANCE)

Edu Soto nos ha hablado sobre su paternidad y de cómo esto le ha cambiado la vida por completo. El humorista está viviendo uno de sus mejores momentos personales y lo hace al lado de su hijo, además, nos ha confesado que no descarta ampliar la familia ahora que le ha cogido el gusto a tener la familia que siempre había soñado.

"Quería ser padre, pero es una maravilla, muy duro también, me ha costado el sacrifico de las horas, las horas antes eran para mí y ya no, y luego el trabajo de cogerlo, qué le pasa es un curro de la hostia y hay que estar ahí. Es difícil ser padre, todos podríamos serlo, pero hay que pensárselo muy bien muchos niños se asustan porque no están preparados. La edad para tener un hijo es veinti pocos, treinta como mucho, ahora se ha ralentizado. Hay niños con 28 años que casi no han trabajado, yo creo que se lo ponemos difícil" y asegura que es: "Una experiencia demasiado recomendable, tu vida no tiene sentido hasta que aparece un hijo, siempre he estado yo el primero y ahora no".

En cuanto a la retirada de Concha Velasco, Edu asegura que: "Es una grande, he currado con ella dos veces y tenía una juventud en su cabeza es historia de España y de la humanidad, es una pena, pero si lo hace es porque a lo mejor no tiene la energía necesaria y que descanse que se la merece y algo hará, esa mujer no sabe estar quieta" y explica que aprendió mucho de ella: "Lo único que haces es aprender de una persona así, ir a trabajar y aprender, es un regalo, descansa concha que te lo mereces y te seguiremos viendo.