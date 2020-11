Eduard Pujol estudia acciones legales tras negar las acusaciones de acoso sexual: "Soy inocente"

"Quien me acusa sólo puede hacerlo faltando a la verdad, con un interés espurio y por despecho", asegura

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El exportavoz de JxCat en el Parlament Eduard Pujol ha negado este martes las acusaciones de presunto acoso sexual, por las que dejó el cargo y su escaño en la Cámara, y ha avisado de que iniciará las acciones legales que sean necesarias contra todos los que le acusen de ello.

"Soy inocente de lo que se me pretende acusar, y lo demostraré. Estoy seguro. Nunca he abusado de ninguna mujer ni de nadie. Nunca he cometido ningún acto de acoso sexual. Nunca", ha asegurado en un vídeo enviado a los medios, recogido por Europa Press.

Tras reivindicar que siempre ha practicado la "tolerancia cero" contra el acoso sexual y el machismo, ha señalado que se siente indefenso ante unas acusaciones que, a su juicio, son graves y falsas.

Por ello, pese a no haber recibido ninguna denuncia ni tener ningún procedimiento judicial abierto, Pujol ha puesto el caso en manos de su abogada "para que inicie las acciones que sean necesarias contra toda persona" que le acuse.

"Quien me acusa sólo puede hacerlo faltando a la verdad, con un interés espurio y por despecho. Pero esto no tiene nada que ver con la justicia. Iniciaré acciones contra las personas que me acusen de haber cometido un hecho delictivo", ha apuntado.

Según Pujol, será "implacable" para demostrar que se le acusa falsamente, también lo que algunas personas han publicado estos últimos días, y ha añadido que su comportamiento durante su larga trayectoria profesional le avala.

"Desconozco las motivaciones que pueden haber detrás de las personas para difamar de manera gratuita y sin escrúpulos la imagen de la gente", ha reprochado el exdiputado de JxCat y también exdirector de Rac1.

A su juicio, se le ha condenado públicamente antes ni tan siquiera de escucharle, provocando un daño a su imagen y a su familia, y confía que todos los que han dudado de él puedan constatar que es inocente "cuando la justicia haga su trabajo".

Pese a admitir que la exigencia de los medios para lograr mejores audiencias puede conllevar momentos de tensión, discusiones y problemas, ha añadido que no vivió "ninguna situación que se pueda calificar de acoso hacia nadie ni de ningún tipo" y que tampoco se aprovechó de la relación jerárquica, la edad ni otra condición para ello.