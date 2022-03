Edurne y David de Gea, ¿planes de boda o de darle un hermanito a la pequeña Yanay?

MADRID, 9 (CHANCE)

Espectacular con un estructurado diseño de lentejuelas doradas con pronunciado escote, Edurne acaparó todas las miradas durante el concierto homenaje a Rocío Jurado en el Día Internacional de la Mujer, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', en el que la artista puso su granito de arena interpretando una personal versión de 'Mi amante amigo'.

En uno de los momentos más dulces de su vida, Edurne acaba de celebrar el primer año de su hija Yanay, de quien se confiesa completamente "enamorada". Y enamorada está de David De Gea con quien, después de casi 12 años de amor, todavía no se plantea pasar por el altar.

Así nos lo ha contado en una sincera entrevista en la que, además de 'babear' orgullosa por su pequeñita, ha querido destacar el importante apoyo de su pareja al creer en la completa igualdad de género.

- CHANCE: Qué significa para ti estar hoy aquí.

- EDURNE: Para mí estar aquí es un regalo, era el día perfecto para poder homenajear a una de las grandes que ha hecho tanto por nosotras, yo como artista la admiro mucho, ha reivindicado muchas cosas, ha sido muy trasgresora. Ha demostrado que ha hecho siempre lo que ha querido, es un claro ejemplo para nosotras incluso a día de hoy., un referente Creo que es muy importante tener las cosas claras, que tú quieras hacer lo que te dé la gana sin que nadie te tenga que decir cómo ni cuándo hacerlas.

- CH: Ella es la protagonista de esta noche, pero hay que nombrar a su hija Rocío Carrasco.

- EDURNE: Sí, ella es maravillosa, yo he estado con ella en los ensayos, se ha implicado muchísimo, está muy emocionada, al final imagínate, hacer todo esto por tu madre, es maravillosa, me gusta porque yo no sabía que iba a estar en los ensayos, es súper cariñosa, es majísima, es un amor. Solo palabras buenas para ella.

- CH: Las mujeres más importantes de tu vida.

- EDURNE: Te diría mis abuelas, aunque ahora solo me queda una, mi madre y mi hija. Para mí ahora mismo son mis mujeres, las más importantes de mi vida y siempre lo serán.

- CH: Hace poquito el cumpleaños de la pequeña.

- EDURNE: Sí, es verdad. Ya un añito que de verdad se me ha pasado súper rápido, no me he enterado además ahora está en una edad preciosa, se le ve más la personalidad, se ríe mucho, se nota que le gusta mucho la música* yo estoy ahora mismo disfrutando mucho.

- CH: Se te ilumina la cara.

- EDURNE: Es que es muy bonito. Estoy feliz de la vida. Lo mejor que he podido hacer. El mejor regalo de la vida que me ha dado, mi hija.

- CH: Y la conciliación laboral.

- EDURNE: Yo agradezco que tengo la suerte de que he podido compaginarlo muy bien, tengo a mis padres muy cerquita tengo ayuda, no he tenido que dejar de lado mi trabajo, sé que en algunas ocasiones no es posible y por eso yo lo valoro mucho.

- CH: El papá también muy implicado. Hoy es el día de la mujer, pero hay que destacar el papel de los padres.

- EDURNE: Es importante que los hombres también sean feministas, parece que no pueden decirlo, a lo mejor el concepto* parece que el feminista va en contra de los hombres y al contrario, lo que queremos es igualdad. Tener una pareja como David que es maravillosa en ese aspecto es una suerte.

- CH: Te animarías dentro de poco a por un segundo bebé.

- EDURNE: Mira de momento no está en mis planes. Tengo una niña preciosa que quiero disfrutarla, no quiero hacerla hermana mayor tan rápido, yo tengo hermanos y creo que es importante, pero de momento quiero disfrutarla, ya habrá tiempo, cuando sea más mayor ya lo pensaré.

- CH: Quizás antes la boda.

- EDURNE: Pues no lo sé la verdad es que tampoco lo he pensado. Más que nos ha unido un bebé, ahí lo dejamos, pero no es muy importante la boda.

?

?