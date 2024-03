Edurne estrena nuevo single y celebra que cumple 18 años en la música

MADRID, 23 (CHANCE)

La cantante Edurne estrena nuevo single y lo hace en el momento en que se cumplen 18 años desde que sacara su primer disco y con muchas ganas de "disfrutar de la música, de bailar" y de rememorar "esos comienzos", que tanta "ilusión" le hicieron, con "unos sonidos que recuerdan a esos años" y que cree que animarán a la gente "a bailar y darlo todo".

Hemos hablado con ella y nos ha confesado que "vuelvo con ganas de darlo todo, de bailar, de hacer música para que la gente lo disfrute, lo baile y lo dé todo. O sea, que de momento muy, muy feliz, muy contenta".

La madrileña es feliz porque "después de tanto tiempo, 18 años, sigo estando encima de un escenario y dedicándome a la música" y nos anunciaba que "con este octavo disco, que lo sacaré después de verano, sí que quiero centrarme y quiero tener más tiempo para trabajar y para disfrutarlo".

La cantante nos daba un breve adelanto de lo que será su próximo trabajo: "y quería volver a retomar un poco ese pop de los 2000, ese pop dance, pop electrónico, pop rock, o sea que va a tener unas pinceladas de todo ese comienzo mío".

En cuanto a qué vamos a escuchar, la artista nos desvelaba que "estoy todavía cerrando, me faltan como un par de temas, porque quiero que sea perfecto. Es un disco en el cual estoy trabajando con mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación, cuidando y mimando cada detalle. Desde que soy artista independiente, pues, estoy más centrada en cada cosa. O sea, desde la producción, la composición de los temas, la edición, toda la creatividad".

Edurne nos reconocía que no ha perdido su esencia, ya que "siempre he intentado empoderar a la mujer y en este no iba a ser menos, al final canto al desamor, pero de una manera también empoderada, que termina una relación, pero bueno, no quitarte valor y que al final quien más hay que querer es a uno mismo".

Por último, la artista nos reconocía que el giro que ha dado a su trayectoria televisiva "es duro, pero bueno, también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas. Y ya te digo que ahora mismo mi prioridad es la música".