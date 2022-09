Edurne nos habla emocionada sobre su hija Yanay

MADRID, 2 (CHANCE)

Este jueves se presentaba oficialmente la nueva temporada de '¡Got talent!' y lo cierto es que veíamos a todos los miembros del jurado felices por el trabajo que han realizado durante las grabaciones. Sin duda, la novedad era Paula Echevarría que se unía al equipo y al parecer ha hecho muy buenas migas con todos ellos... no podía ser de otra manera.

Hablábamos con Edurne y lo cierto es que se le iluminaba el rostro al hablar de su hija Yanay: "mi niña está preciosa, con un año y medio, crece muy rápido, se pasa el tiempo rapidísimo". La cantante está saboreando cada momento de su vida con ella, por eso agradece poder redescubrir el mundo a su lado: "está preciosa, descubriendo el mundo junto con ella porque cada día es como que avanza muchísimo más rápido, empieza a decir las primeras palabritas, interactúa muchísimo contigo. a mí se me cae la baba, me encanta, estoy en una nube".

Tan ilusionada está con su hija que Edurne intenta aprovechar todo el tiempo que puede para estar junto a ella: "Es un amor increíble, ir evolucionando con ella, ir creciendo. Cada día descubre una cosa nueva, hace una cosa nueva y es increíble". En cuanto a quién se parece, la cantante nos asegura que a David de Gea: "se parece mucho a David pero yo le estoy viendo más cosas mías" y añade: "es que Yanay es Yanay, tiene su mezcla y es lo que le hace única. Tiene cositas de ambos".

Viviendo uno de sus mejores momentos, Edurne sí que se plantea aumentar la familia en un futuro para darle un hermano a Yanay aunque descarta que sea a corto plazo: "Siempre lo digo, pero luego me sacan el titular como si fuera a tener el hijo mañana. En un futuro si me gustaría que no fuera hija única. Yo tengo hermanos, David también, y me gusta que tenga un hermano, pero de verdad, que todavía no, que es muy chiquitita, quiero disfrutarla, no quiero hacerla mayor tan rápido".