Edurne nos habla de sus planes de ampliar la familia con David de Gea: "Habrá más hijos, pero en un futuro lejano"

MADRID, 18 (CHANCE)

Edurne está atravesando el momento más dulce de su vida. A la estabilidad de la que disfruta al lado de David de Gea desde hace 12 años, y a la felicidad que les da su pequeña Yanai - que en marzo celebrará su 2º cumpleaños - se une una gran noticia profesional. Y es que demostrando una vez más que tendría futuro como presentadora si algún día decide aparcar su carrera musical (buena prueba de que la cámara le adora es su faceta de jurado del programa de Mediaset 'Got Talent'), la artista será la encargada de presentar la próxima edición de los Premios Dial el próximo 16 de marzo en Tenerife.

No será la primera vez que lo haga, ya que el año pasado ya ejerció como maestra de ceremonia de una de las noches más importantes para la música en español, pero como confiesa, "estoy muy feliz y contenta de que hayan contado conmigo y de poder premiar a compañeros y amigos y poder disfrutar de la música en directo".

Haciendo balance de las dos décadas que lleva en el mundo de la música, Edurne reconoce que cantar es su gran "pasión" y, aunque es "complicado" y "nadie te asegura nada", "poder vivir de lo que siempre he querido hacer y poder estar encima de un escenario para mí es todo".

Lo más duro, como revela, haber renunciado a otros proyectos profesionales y "no poder hacer cosas que hubiese querido, pero hace ya años que hago lo que yo quiero con toda la libertad plena de poder hacer lo que me gusta así que muy feliz".

A su lado, de un modo incondicional, David de Gea, de quien se confiesa "muy enamorada": "Estoy muy feliz, llevamos doce años y feliz. "Es el amor de mi vida, obvio" asegura con una sonrisa, revelando que el secreto de su unión no es otro que sacar, cuando pueden, un ratito para ellos.

Algo que no es sencillo teniendo en casa a un terremoto como la pequeña Yanai, que en dos meses cumplirá dos añitos y en la que ambos están completamente volcados. "Está preciosa, para comérsela. Está ahora mismo en la edad más bonita de todo lo que he vivido, ya habla contigo, ya te comprende" nos cuenta sin ocultar su orgullo, desvelando que lo más bonito que le ha dicho es "te quiero, mamá". "¡Me derrito"!" asegura, explicando que, por el momento, no le saca ningún parecido: "Tiene mezcla de los dos. De personalidad tiene mucho carácter, tiene muy claras las cosas porque ya sabe lo que le gusta y te lo dice, pero luego le gusta mucho cantar. Está todo el día cantando".

¿Le gustaría que siguiera sus pasos como cantante? "Me gustaría que hiciera lo que ella quisiera. Yo le pongo mis canciones y si se dedicara a la música, yo feliz de la vida y me encantará, pero si se quiere dedicar a otra cosa también, porque le voy a apoyar a muerte haga lo que haga" afirma.

E, inevitable, preguntar a Edurne si entre sus planes para este 2023 está el de ampliar la familia y darle un hermanito a la pequeña Yanai: "Habrá, pero en un futuro lejano. Ya se verá más adelante porque sí es verdad que no me gustaría que estuviese ella sola porque yo soy muy familiar, pero de momento es que una niña* Y dos imagínate, se multiplica por dos".