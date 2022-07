Edurne, obligada a cancelar su gira de verano

MADRID, 13 (CHANCE)

A principios de año Edurne lanzaba con toda su ilusión la edición deluxe de 'Catarsis', un disco en el que encontrábamos colaboraciones con artistas de la talla de Belén Aguilera, Carlos Baute, Antonio José o Efecto Pasillo. Tras el lanzamiento, la cantante anunciaba una gira de verano con la que recorrería España y se reencontraría con todos esos seguidores que no la han dejado de apoyar en ningún momento.

Sin embargo, todo se ha visto truncado por una afonía: "Hola a todos!! Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas" comenzaba diciendo la artista a través de sus redes sociales, un mensaje que presagiaba lo peor.

"He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme. Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme 100%" terminaba informando Edurne.

La artista ha querido dejar claro que en cuanto esté recuperada volverá a subirse a los escenarios: "Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos. Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre!!".

Cabe destacar que Edurne compaginaba su trabajo como jurado en 'Got Talent' con sus proyectos musicales, donde estaba el regreso a los escenarios. Una noticia que entristecido a muchos seguidores, pero que ha provocado una oleada de mensajes cargados de cariño hacia la cantante, demostrando todo el cariño que su público la tiene por encima de todo.