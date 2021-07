Edurne, sus palabras más sinceras sobre Yanay: "Te cambia la vida, pero no me imagino sin ella"

MADRID, 14 (CHANCE)

Viviendo el verano más bonito de su vida tras el nacimiento el pasado mes de marzo de su primera hija, Yanay, Edurne ha reaparecido en un evento privado en la capital y, tan amable y cercana como siempre, nos ha contado cómo está su bebé, qué tal lleva la maternidad y si se plantea ampliar la familia y darle un hermanito a su pequeña, con quien se le cae completamente la baba.

En uno de sus mejores momentos tras más de una década de amor con David De Gea, la artista y el futbolista están pasando unos días de vacaciones en la capital en compañía de sus respectivas familias antes de poner rumbo a Inglaterra para que el portero, recién llegado de la Eurocopa, inicie la temporada en su club, el Manchester United.

Confesando que están "muy bien" y que por el momento no se plantean moverse de Manchester y "de momento a vivir el día a día porque lo imporante es que todos seamos felices", Edurne está encantada con la maternidad: "La llevo bastante bien. Te cambia mucho la vida, pero ahora no me imagino mi vida sin ella".

Y es que, enamorada completamente de su pequeña, la cantante nos cuenta que Yanai está "preciosa, ideal. Es muy buena y va todo fenomenal". "La verdad es que estamos muy bien", afirma, cerrando las puertas por el momento a ampliar la familia, ya que su hija tan solo tiene 4 meses: "Es pronto, hay que disfrutar de Yanay, acaba de llegar al mundo". "Ya se verá más adelante", desvela con una sonrisa.

Aunque Edurne ya ha pasado página respecto a los durísimos ataques que sufrió por parte de los aficionados al fútbol cuando De Gea falló un penalti en la final de la Champions League con el Manchester United, la artista ha querido mostrar su apoyo a Alice Campello, que ha vivido una situación parecida por el flojo juego de Álvaro Morata en la Eurocopa, convirtiéndose en el centro de todas las críticas. "Por supuesto mi solidaridad con ella. Que al final tengamos que vivir esto nosotras creo que no es justo así que*", afirma rotunda.