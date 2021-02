Edurne, pletórica y ansiosa ante el nacimiento de su primera hija con David De Gea

MADRID, 22 (CHANCE)

Edurne ha asistido esta mañana, acompañada por su madre, a su última revisión antes del nacimiento de su primera hija, una niña muy deseada que llega después de una década de amor con David De Gea y a quien la cantante se confiesa ansiosa por conocer. Tan simpática y cercana como siempre, la madrileña nos ha atendido a su salida del hospital en el que dará a luz y nos ha contado cómo afronta los últimos días antes de dar a luz.

- CHANCE: Buenos días.

- EDURNE: Buenos días, ¡qué madrugadores!

- CH: ¿Cómo ha ido todo?

- EDURNE: Todo muy bien, está todo fenomenal.

- CH: La niña está fenomenal.

- EDURNE: Está muy bien, está todo normal que no queda nada.

- CH: ¿Para cuándo?

- EDURNE: Pues dentro de poquito, todavía no sabemos porque hasta el final no se sabe. Cuando venga pues vendrá, pero todo bien, muchas gracias.

- CH: Muchas ganas ya de verla, ¿no?

- EDURNE: Muchas ganas, sí. Ya son nueve meses así que ya no queda nada.

- CH: ¿Tenéis por fin ya el nombre? Porque me imagino que ya lo sabréis.

- EDURNE: Lo sabréis...

- CH: ¿Has pensado en el momento de verle la carita o no?

- EDURNE: Claro, yo creo que cualquier mujer embarazada está esperando ese momento con ansias o sea que bueno. ¡Queda muy poquito! Está todo fenomenal que es lo más importante, que viene muy sanita y estamos felices y emocionado, claro.

- CH: El embarazo bien, ¿no?

- EDURNE: Muy bien, todo muy bien.

- CH: ¿David cuando viene?

- EDURNE: Pues no lo sé, cómo no se sabe cuando me voy a poner de parto no sabemos, pero bueno...

- CH: ¿Pero pares aquí en España al final?

- EDURNE: Sí, sí, aquí.

- CH: Bueno, los abuelos me imagino que deseando, ¿no?

- EDURNE: Toda la familia, estamos todos muy felices y muy ilusionados. Al final es el primero de la familia, el primer nieto, bisnieto van a tener mis abuelos así que bien.

- CH: Hemos visto la última actuación tuya y vaya energía, ¿eh?

- EDURNE: Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. He tenido un embarazo muy bueno o sea que he podido trabajar, he podido estar con el disco, con los singles y apoyando a Blas.

- CH: ¡Qué barriga!

- EDURNE: Bueno, a ver, es que de verdad que no queda nada.

- CH: Tienes todo preparado, ¿no?

- EDURNE: Sí, ya está todo esperando, estamos todos esperando. Todo muy bien, chicos, ya os enterareis cuando sea pues lo diremos.

- CH: ¡Muchísimas felicidades y enhorabuena!

- EDURNE: Muchas gracias de corazón.