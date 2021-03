Edurne, todo sonrisas, asiste a su última revisión médica antes de dar a luz a su primera hija

MADRID, 1 (CHANCE)

Embarazada de nueve meses, Edurne apura los días antes de convertirse en mamá por primera vez y, al contrario que otras parejas de futbolistas que programan sus partos para que sus chicos puedan estar presentes en el nacimiento de sus hijos, la cantante prefiere dejar que la naturaleza siga su curso y, mientras ella se ha instalado en Madrid para esperar el momento, David De Gea sigue en Manchester cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Y, por lo que parece, su bebé está a gusto en la barriguita y, por el momento, no tiene intención de llegar al mundo. Con el embarazo ya cumplido, hemos visto a Edurne asistir a una nueva revisión médica, probablemente la última, aunque lo mismo aseguramos la semana pasada pensando que el nacimiento era inminente y, por el momento, no se ha producido.

Acompañada por sus padres, y con un cómodo look compuesto por maxiabrigo negro y botas planas, la artista se lo toma con filosofía que su pequeña todavía no quiera "salir" y muy sonriente confiesa que "todo va muy bien". Confirmando que su primera hija llegará "cuando ella quiera", Edurne todavía no ha desvelado el nombre que han elegido para un bebé que se está haciendo de rogar y a la que, no podemos negar, estamos deseando verle la carita.