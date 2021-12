EFPA pide armonizar las normas técnicas con la obligación a consultar a los clientes sobre sostenibilidad

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

EFPA Europa solicitará a la Comisión Europea que la entrada en vigor de la normativa que obliga a los asesores financieros a preguntar a sus clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad coincida con la puesta en marcha de las normas técnicas reglamentarias (RTS) sobre informes de sostenibilidad corporativa, que ha sido aplazada hasta enero de 2023.

Ante este nuevo escenario, la asociación considera que debe aplazarse al menos medio año la obligación de consultar a los clientes sobre sus preferencias en este sentido.

Así, evitarían la brecha temporal en la que los profesionales tendrán el deber de consultar y asesorar en materia de inversiones sostenibles sin que haya entrado en vigor la RTS que incluye los estándares que habrá que considerar.

EFPA Europa ha sostenido en un comunicado que este aplazamiento provocará que un asesor no pueda contar antes de 2023 con una base de datos vinculante, pese a que ya será responsable ante sus clientes por sus consejos en este ámbito y, en particular, su obligación a no recomendar productos que no satisfagan las preferencias de sostenibilidad del cliente.

"Estamos a favor de que se tenga en cuenta la cuestión de la sostenibilidad en el proceso de consulta. Sin embargo, nos preocupa mucho que a partir del 2 de agosto de 2022 pueda surgir un problema de responsabilidad considerable para las empresas y los profesionales del asesoramiento si no existe una base de datos vinculante que homogeneice los estándares de sostenibilidad", ha destacado el consejero de EFPA Europa y delegado ejecutivo de EFPA España, Josep Soler.