Efrén Reyero confiesa que no está enamorada de Marta López

MADRID, 27 (CHANCE)

Efrén Reyero se sentó este sábado en el Deluxe y su testimonio no ha dejado indiferente a nadie. Y es que no nos podíamos imaginar que el colaborador de televisión fuera a ser tan sincero y sobre todo, las respuestas que éste tuvo para algunas preguntas que le efectuó Conchita. Tras iniciar su relación sentimental con Marta López, son muchas las dudas que estaban en el aire y que ayer, sin pelos en la lengua resolvió.

El que fuera tronista de MyHyV y nos diese uno de los tronos más vistos del programa aseguró NO estar enamorado de Marta López, justificó su respuesta explicando que nunca antes lo había estado y que quizás fuera pronto para eso. Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti fueron los que más se asombraron con esta respuesta ya que, si en dos meses no había sentido ese enamoramiento, ya no lo sentiría.

Hubo algún que otro pique entre Marta López y Efrén Reyero ya que el extronista aseguró que había hecho firmar a una mujer un contrato de confidencialidad por estar con él, algo que no gustó nada a la colaboradora del programa. Por supuesto, el modelo aseguró que se trataba de una broma que le gastó a una chica una noche de fiesta.

El novio de Marta López dejó claro su deseo de ir a Supervivientes 2021, ya que es una experiencia que siempre ha querido hacer y ¿lo conseguirá? Aunque para esto es muy pronto, sabemos que cuando un personaje de la categoría de Efrén, comenta públicamente su deseo de participar en un reality VIP, con la trama que tiene afuera, muchas veces se hace realidad.

Si hubo otro momento tenso fue cuando el modelo confesó no haberse acostado nunca por dinero, pero que si en un futuro, por necesidad económica lo necesitaría, lo haría sin problema alguno. Algo que no gustó en absoluto a la colaboradora y que les hizo enfrentarse públicamente.