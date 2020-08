Efrén Reyero, gran apoyo de Marta López tras su despido fulminante de Mediaset

MADRID, 21 (CHANCE)

Marta López ha sido despedida fulminantemente de Mediaset, después de que la cadena haya informado en un comunicado que la colaboradora ha tenido "una actitud públicamente irresponsable en su vida privada al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19".

Marta, al parecer, habría puesto en riesgo a todo el equipo de "Sálvame" y de "Ya es mediodía" - programas en los que trabajaba - tras contagiarse de coronavirus, supuestamente, en una fiesta privada a la que acudió en el Festival Starlite, en Marbella. Y es que la ex de Alfonso Merlos disfrutó durante sus vacaciones de una noche de marcha en un evento privado en el que los asistentes no llevaban mascarillas ni guardaban la distancia de seguridad obligatoria para evitar la propagación del temido virus. Con amigos como Makoke, entre otros, Marta era pillada de fiesta sin mantener la conducta responsable que se espera de un personaje público como ella.

Ahora, y tras su despido fulminante de la cadena en la que colaboraba - convirtiéndose a raíz de la infidelidad de Merlos con Alexia Rivas en el mes de marzo en uno de los rostros más presentes en sus programas de corazón - Marta está muy afectada. Un durísimo golpe del que le costará reponerse, puesto que la madrileña ha confesado en más de una ocasión lo que necesita su trabajo en televisión para sacar adelante a sus tres hijos.

Marta cuenta sin embargo con el apoyo incondicional de Efrén Reyero, su novio desde hace 15 días y presente con su chica en el plató de Salvame el pasado lunes, cuando se desencadenó todo. Desconocemos si el ex tronista también tiene el coronavirus, pero sí ha querido lanzar un mensaje público de apoyo y fuerza a la colaboradora.

Efrén no ha dudado en compartir, en su cuenta de Instagram, una historia en la que, con una foto de Marta, dedica a su chica la canción de Manuel Carrasco "La mujer de las mil batallas". Su letra: "la vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor que no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente. Lo que diga está de más. Ya se que quieres gritar, y no te sientas sola. Contigo estoy"

Sin duda, una declaración de intenciones por parte de Efrén Reyero, que no piensa dejar sola a Marta López en estos duros momentos.