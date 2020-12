Efrén Reyero, nuevo concursante de "La casa fuerte" después de romper con Marta López

MADRID, 7 (CHANCE)

Para sorpresa de todos, anoche un nuevo concursante - muy conocido para todos nosotros - entraba en "La casa fuerte" tras la expulsión de Cristini. Se trata nada más y nada menos de Efrén Reyero que, después de convertirse en uno de los tronistas más populares de la historia de "Mujeres, hombres y viceversa" había caído en el olvido mediático pero volvió a la palestra este verano gracias a su apasionado romance con Marta López.

Una comentada relación que, como todos nos temíamos a pesar de que la colaboradora aseguraba lo contrario, ha durado tan sólo unos meses, aunque no fue hasta anoche cuando Efrén confirmaba su ruptura con la exgran hermana. El empresario, afincado en Málaga, confesaba antes de entrar en el reality el fin de su noviazgo: "Marta y yo ya no estamos, desde hace un par de semanas" sin entrar en detalles sobre quién tomó la decisión o si hay posibilidades de una reconciliación. Lo único que contó acerca de la madrileña fue que "no sabe que entro en "La casa ferte, no le he dicho nada", dejando caer que amigos lo que se dice amigos no son.

Reyero, ilusionado porque "es mi primera vez en un reality en la cadena" promete dar mucho qué hablar y, para calentar motores, ha insinuado que podría haber tenido algo con Isa Pantoja cuando la peruana ya salía con Asraf. "Una noche coincidimos en una discoteca y nos quedamos solos hasta altas horas de la madrugada, hubo buen rollo y lo pasamos bien", ha confesado el tronista, asegurando que Chabelita "gana en las distancias cortas".

Una vez dentro del concurso, y tras el reencuentro de Isa y Efrén, la hija de Isabel Pantoja contestaba rápidamente a las insinuaciones de Jorge Javier que no había tenido nada con el ex de Marta López. ¿Qué le parecerá al controlador y machista Asraf la entrada en la casa de un atractivo hombre con el que, al parecer, su prometida tiene gran complicidad? ¡Pronto lo descubriremos!