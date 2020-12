Efrén Reyero y Rebeca Pous se marchan de 'La Casa Fuerte 2'

MADRID, 14 (CHANCE) Efrén Reyero y Rebeca se convierten en los expulsados de 'La Casa Fuerte'. Tras enfrentarse al televoto con dos de las parejas preferidas de esta edición, Isa Pantoja y Asraf, Efren y Rebeca han resultado los expulsados del reality sin lograr conseguir el apoyo del público.Desde primera hora de la noche Efren dejó claro que su principal prepocupación es su madre ya que sentenció ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez: "Lo que más me preocupa a día de hoy es que mi madre esté bien". Muy pendiente de su recién terminada relación con marta López, el ex tronista de 'Muejres y Hombres y Viceversa' reconocía:"Estoy con la cabeza más fuera que dentro". "Yo creo que Marta me sigue queriendo" sentenció el concursante.Menos ilusionados de lo que cabría esperar tras conocer el resultado de los votos, Isa y Asraf reconocían:"Los días se nos están haciendo largos aquí". A pesar de esto, la hija de Isabel Pantoja aseguraba que dará todo de ella para no defraudar a todos los que confían en su persona: "Estoy muy agradecida igualmente con todas las personas que nos han salvado. No les voy a defraudar".

