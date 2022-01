Egea asegura que el PP ganará "todas" las elecciones frente a un PSOE que está en la "operación esconder a Sánchez"

LEÓN, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que los 'populares' ganarán "todas" las elecciones por ser el partido de las "promesas cumplidas", una victoria que comenzará, como ha destacado, con Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y concluirá con Pablo Casado en La Moncloa y frente a un PSOE inmerso en la operación "esconder a Sánchez en los territorios".

En su intervención ante los asistentes al Congreso Regional del PP de Castilla y León ha destacado que los 'populares' buscan el "bienestar" de la gente y ha reclamado a los 1.200 compromisarios que participan en este cónclave que defiendan "lo suyo" por encima de cualquier interés partidista.

"Hemos venido a transformar España, el partido es un medio, no un fin en si mismo, tenemos que estar con los problemas reales de la gente", ha defendido, tras lo que ha insistido en que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno.

"Hoy estamos más cerca que nunca de la victoria", ha asegurado, tras reconocer que el partido no ha pasado "tiempos fáciles" y destacar que la "fuerza" del PP radica en la "buena gente" que forma el partido. "Somos el mejor partido con la mejor gente, admiro la gente que tenemos, eso no lo tiene nadie, eso no es magia, no son casualidades, es trabajo", ha señalado

"El PP va a ganar, eso es lo que vamos a hacer en honor a todos los que construyeron este partido, vamos a ganar todas las elecciones, no es una promesa mía, el 13 de febrero Alfonso Fernández Mañueco ganará en Castilla y León y, cuando se convoquen las generales, Pablo Casado será el nuevo presidente del Gobierno de España", ha señalado.

Para Egea el PP es una "fábrica de liderazgos" desde un partido "fuerte y cohesionado". "El PP no está en la sede de Génova, está en pequeños municipios, en esos alcaldes y concejales, y, si hay algo que nadie duda es que Sánchez va a salir pronto de La Moncloa".

Por último, el secretario general del PP ha afeado que Pedro Sánchez participe este sábado en Granada en un acto "como telonero" de Juan Espada. "Es la operación esconder a Pedro Sánchez en los territorios, se han dado cuenta, son socialistas pero no son tontos, se han dado cuenta que a Pedro Sánchez no le quieren ver en los territorios".

"Sánchez resta", ha reiterado, tras lo que ha cuestionado si el presidente aprovechará su presencia en Andalucía para hablar de las nuevas sentencias sobre los ERE.