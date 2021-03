Egea critica medidas "de puro marketing y repartos electoralistas de fondos de Sánchez mientras la pandemia avanza"

PP-A ve el último reparto de fondos de Sánchez "otro capítulo en el libro de los ataques a Andalucía"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantee medidas "de puro marketing" y realice repartos basados en "intereses electoralistas" de los fondos destinados a paliar los efectos de la pandemia originada por el coronavirus, mientras que la Covid-19 "sigue avanzando".

Egea, que ha participado este sábado en la clausura del XV Congreso provincial extraordinario del PP de Sevilla, donde Virginia Pérez ha revalidado el cargo de presidenta provincial, ha señalado que la pandemia "avanza imparable ante pasividad del Gobierno, que sólo anuncia medidas de puro marketing".

Tras recordar la propuesta del PP de que las ayudas para las personas en expedientes temporal de regulación de empleo (ERTE) no cuenten como un segundo pagador a la hora de presentar la declaración de la Renta, lamenta los "atropellos a la gente que trabaja". Así, advierte de que el Gobierno de Sánchez está "más con quien tira piedras que con quien levanta persianas, más con raperos que con quien trabaja, con quien trasnocha para quemar contenedores que con quien madruga".

"España no es Monopoly y las pymes no pueden pagar los intereses electoralistas en el reparto de fondos europeos. No puede haber regiones de primera y de segunda, castigando a Andalucía o Galicia. No puede ser tan sectario", sentencia, tras lo que ha puesto ejemplos sobre la diferencia de fondos entre éstas y otras como Baleares o Canarias. "Que Sánchez deje de usar los fondos como mociones de censura porque la prioridad es actuar ante la pandemia", incide.

LÓPEZ: "LOS ATAQUES ACABARÁN CON CASADO"

En la misma línea, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha defendido el modelo andaluz de diálogo y acuerdos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la aprobación esta semana del Plan de Reactivación de Andalucía por 732 millones de euros, el segundo plan de estas características aprobado por el gobierno andaluz; a la par que ha criticado que Sánchez "hayaescrito otro capítulo en el libro de los ataques a Andalucía" en el reparto del plan de ayudas publicado el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su intervención en el congreso, López rechaza ese reparto de fondos del plan de ayudas directas del Gobierno central entre las comunidades autónomas, tras advertir de que Andalucía recibirá "algo menos del 16 por ciento de los mismos, cuando el peso poblacional de la Comunidad en el conjunto de España es del 18 por ciento". "Los ataques a Andalucía se acabarán cuando gobierne en España Pablo Casado y el Partido Popular", recalca.