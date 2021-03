Egibar afirma que los pactos entre nacionalistas han entrado en vía muerta porque Bildu "busca desplazar a PNV como sea"

Cree que Cataluña y Euskadi deben proponer al Estado, "desde el derecho a decidir", un nuevo modelo de relación política

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que los pactos entre nacionalistas en Euskadi "han entrado en vía muerta" porque EH Bildu "lo único que está persiguiendo es la mayoría numérica para desplazar al PNV como sea y con quien sea".

En una entrevista que este domingo publica Deia, Egibar se ha referido al cumplimiento de un año de pandemia y se ha mostrado convencido de que "las instituciones vascas, con Osakidetza en primera línea, ha respondido con solvencia, señal inequívoca de que es una institución sólida".

"Si no fuera sólida no hubiera sido capaz de responder. El sistema sociosanitario ha respondido y el conjunto de las instituciones también, desde ese concepto que no es nuevo en Euskadi, como es el de la corresponsabilidad institucional", ha asegurado.

En este contexto, cree que la oposición "tiene como misión controlar al Ejecutivo pero, por ejemplo, la primera fuerza de la oposición desgraciadamente no ha querido unirse a esa corresponsabilidad". "Y digo desgraciadamente porque estoy convencido que los acuerdos tienen un efecto multiplicador", ha indicado.

Egibar ha señalado que "en vez de detectar al virus como objetivo, y combatirlo una vez detectado", EH Bildu "ha cambiado de objetivo y ha combatido y siguen combatiendo al entramado institucional, y en concreto al PNV y al lehendakari".

"Creo que eso es un error y ellos han decidido actuar de esa manera pensando que la pandemia o la proyección en el tiempo de la pandemia puede suponer un desgaste tal que el PNV se resentirá y perderá el voto popular", ha dicho.

A su juicio, esta postura "es una equivocación" pero "siguen actuando de la misma manera". "Yo creo que falta un poco de madurez política en la izquierda abertzale para que entren en parámetros de corresponsabilidad. La defensa del bien común exige corresponsabilidad política y no estrategias destructivas", ha indicado.

Por otra parte, ha asegurado que "hay una cuestión de fondo que Bildu siempre soslaya". "Nosotros hacemos un planteamiento a Bildu que no le gusta: la construcción nacional y la construcción social son dos caras de la misma moneda. Bildu no admite eso, no lo hace por su historia y por su fracaso estratégico. Le produce auténtico vértigo entrar a acordar con el PNV en escenarios socioeconómicos o en temas presupuestarios", ha añadido.

A su juicio, "lo único que está persiguiendo" la coalición soberanista "es la mayoría numérica para desplazar al PNV". Los acuerdos entre abertzales han entrado en vía muerta porque Bildu busca desplazar al PNV como sea y con quien sea", ha apuntado.

Joseba Egibar ha señalado que, en política "hay que proponer temas y proyectos que precisen la concurrencia, y la corresponsabilidad y a Bildu no hay que dejarle escapar de los acuerdos. Y huye de los acuerdos. No quiere la corresponsabilidad".

Según ha lamentado, en la crisis generada por la covid, la estrategia de EH Bildu "ha sido inconsistente". "Esto de cuestionar todo, pontificando y sin corresponsabilidad... En situaciones de emergencia y calamidad la oposición tiene que ayudar y colaborar con el Gobierno, sin pretender suplir a Osakidetza", ha advertido.

Por otra parte, cree que en la relación existente entre la coalición soberanista en Navarra y en Madrid "hay un estado de necesidad". "El PSOE tiene en Nafarroa una necesidad y en el Congreso de los Diputados otra. Y el PSOE sabe que Bildu tiene un estado de necesidad, que son los presos. Si el PSOE tiene un estado de necesidad Bildu ahí estará", ha explicado.

CATALUÑA

Preguntado por si el acuerdo en la Mesa del Parlamento en Cataluña entre las fuerzas soberanistas puede llevar a un pacto en el Gobierno de la Generalitat, ha afirmado que "es el primer paso para proyectar una mayoría absoluta en la acción de gobierno para los temas relacionados con la crisis socioeconómica".

"Pero también, como algo más de fondo, para lo que deviene de la relación entre Cataluña y el Estado español o, en su caso, la de Euskadi con el Estado español. Creo que ahí tenemos una materia común en torno al modelo de Estado, y que sería bueno que, de manera coordinada, catalanes y vascos pudiéramos presentar una reflexión compartida en torno al modelo de Estado para que el PSOE y Podemos entren a ese debate", ha apuntado.

Egibar cree que, pese a que "el PSOE y Sánchez estaban en el 155" y "no han dejado de estar", han visto "un problema político de fondo al que le tienen que aportar alguna solución desde el diálogo y la negociación política". "En ese voto independentista late una exigencia de arreglo, acordado y no impuesto, y eso es lo que va a permanecer", ha manifestado.

También cree que, al "existir el problema político de fondo" y una "judicialización del problema", desactivar "toda esa maquinaria judicial que actuó a la par que la estrategia política va a costar". "En política la paciencia democrática aplicada a un objetivo claro creo que es una cuestión clave. Al objetivo claro hay que aplicar las mayorías y la paciencia democrática, y el Estado en algún momento tendrá que adentrarse en ese debate para encontrar una solución", ha apuntado.

TRANSFERENCIAS

Joseba Egibar se ha referido también a la negociación de las transferencias, para destacar que el cronograma pactado a finales de la legislatura anterior "ha tenido un nuevo retraso, va teniendo retrasos puntuales que suman meses". "Veremos si se convierte en realidad", ha dicho.

Según ha defendido, el Estatuto completo "tendría que ser saneado", porque "la afección que ha tenido con todas las sentencias del Constitucional va a requerir de esa restauración, además de sentar las bases o principios para un nuevo estatus".

"Si algo demuestra el tiempo transcurrido, desde el 79, es que el Estatuto sí tuvo y tiene base política y tiene anclajes suficientes como para proyectarse en el futuro, pero el hecho mismo de que hayan pasado más de cuatro décadas significa que ese edificio estatutario tiene unas debilidades o una fatiga estructural, porque no ha sido cumplido. El estatus de relación entre Euskadi y el Estado español precisa de una renovación", ha explicado.

La renovación debe darse, según el presidente del PNV de Guipúzcoa, "desde el reconocimiento del sujeto político y jurídico", de forma que, "sobre el anclaje de los derechos históricos y la voluntad libre y democráticamente expresada de la ciudadanía vasca, se pueda abrir una negociación para que pactando un fondo de poder se preserve no solo la singularidad sino el derecho del pueblo vasco a definir su futuro".

"Ese es el debate. Euskadi y Cataluña, desde el derecho a decidir de nuestros pueblos, deberíamos proponer al Estado un nuevo modelo de relación y convivencia política", ha dicho.