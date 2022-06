Egibar defiende "unas instituciones vascas fuertes y soberanas, defensoras del bien común" frente al "populismo"

Dice que, "a pesar del empeño político de algunos en proyectar la idea de caos", el PNV ha demostrado un sistema institucional vasco "sólido"

SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) del PNV, Joseba Egibar, ha defendido "unas instituciones vascas fuertes y soberanas, defensoras del bien común" frente al "populismo global y local". Así, ha subrayado que "toca seguir avanzando, acertando en las decisiones económicas, sociales, culturales y políticas para hacer realidad una Euskadi soberana, desarrollada económicamente y socialmente justa".

Egibar ha realizado estas afirmaciones en un mitin celebrado este domingo en la localidad guipuzcoana de Antzuola, con motivo del EAJ-PNV Eguna de Debagoiena, en el que también han intervenido, entre otros, la EGIkide Itziar Alonso y el parlamentario Aitor Urrutia. En el evento han estado presentes cargos de la formación jeltzale como el alcalde donostiarra, Eneko Goia, o la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

En su intervención, el dirigente jeltzale ha hecho un análisis de la actual situación política del país, tras dos años de pandemia y "casi cuatro meses de guerra provocada por la decisión de Putin de invadir Ucrania".

"Vivimos tiempos de zozobra e incertidumbre y a consecuencia de la crisis, acecha la amenaza real de que se incrementen las desigualdades y se extienda la desorientación política", ha resaltado, al tiempo que ha advertido de que "ese es, precisamente, el escenario que busca el populismo para intentar abrirse camino".

Así, ha asegurado que "el populismo, sea local o mundial, de izquierdas o de derechas, no es un proyecto ideológico, sino una herramienta que persigue la división y la fractura social". "Es un instrumento que precisa de la mayor desafección posible de la ciudadanía respecto a la política", ha añadido.

A su juicio, a esa desafección se llega "a través de la acumulación de problemas no resueltos, la debilidad de las instituciones y la consiguiente descalificación de la clase política". No obstante, ha incidido en que esas condiciones "no se dan en Euskadi".

Egibar ha afirmado, de este modo, que "a pesar del empeño político de algunos en proyectar la idea de caos y desgobierno, hemos demostrado que tenemos un sistema institucional vasco sólido, capaz de reaccionar ante un desafío sin precedentes como el covid y preparado para afrontar las graves consecuencias humanitarias, económicas y sociales de la guerra de Putin".

"CORRESPONSABILIDAD POLÍTICA"

En esa línea, se ha mostrado convencido de que "la actual coyuntura exige corresponsabilidad política e institucional vasca para defender el bien común y afrontar los desafíos de presente y futuro que se nos vayan presentado como pueblo". "No caben las estrategias destructivas", ha subrayado, para incidir en la necesidad de que, "en el orden personal, compartamos valores comunitarios, responsabilidad y disciplina social".

Para el presidente del GBB, "la trayectoria de muchas décadas al servicio de Euskadi" y el "balance político positivo" del PNV suponen "un aval a la hora de afrontar todos esos desafíos".

"No cabe duda de que ese balance podrá ser valorado e, incluso, criticado, pero, en un ejercicio comparativo con otras trayectorias políticas, aporta el activo del acierto pleno en las decisiones estratégicas; decisiones pensadas para el pueblo y avaladas por la mayoría de vascos y vascas", ha manifestado.

Finalmente, ha considerado que "toca seguir avanzando, acertando en las decisiones económicas, sociales, culturales y políticas para hacer realidad una Euskadi soberana, desarrollada económicamente y socialmente justa". "Euskadi quiere y necesita crecer política e institucionalmente, superando el actual esquema de subordinación y accediendo a un nuevo estatus de relación con el Estado en términos de respeto mutuo e igualdad política", ha concluido.