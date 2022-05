Egibar (PNV) reclama "memoria y verdad" ante "la amnesia, el adanismo y los camuflajes" de la izquierda abertzale

Afirma que "tienen que abrir los ojos y reconocer lo que se ha construido para que se puedan abrir vías de colaboración".

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gipuzko Buru Batzar del PNV, Joseba Egibar, ha reclamado "memoria, derechos humanos, realidad, autenticidad y verdad" ante "la amnesia, el adanismo y los camuflajes" de la izquierda abertzale. En ese sentido, ha considerado que "tienen que abrir los ojos y reconocer lo que se ha construido para que se puedan abrir vías de colaboración" y ha reivindicado el "modelo PNV" para la "construcción nacional y social de Euskadi".

Egibar ha realizado estas afirmaciones en la reinauguración del batzoki de Aretxabaleta (Guipúzcoa), acto han estado presentes el presidente de la Junta Municipal, Xabier Otxoa, y el alcalde, Unai Elkoro, junto con afiliados y simpatizantes del PNV.

En su intevención, ha incidido en que la ideología del PNV se sustenta en "tres pilares básicos" como son "la existencia de Euskadi y su derecho a decidir, la profunda creencia en los valores democráticos, y una acción política basada en la justicia social".

"Con esas bases, el PNV ha venido trabajando durante más de 125 años en la construcción nacional y social de nuestro pueblo", ha remarcado, para añadir que la trayectoria "avala" a la formación jeltzale porque, "en las principales decisiones estratégicas, hemos acertado".

Así, tras remarcar que "la construcción nacional y la construcción social son dos caras de la misma moneda", el dirigente del GBB ha asegurado que "el modelo del PNV conjuga valores y derechos". "Es un modelo que apuesta por 'el nosotros y lo nuestro, lo de todos' frente al 'yo y lo mío", porque "el modelo define a la nación y la nuestra es una nación solidaria".

"Somos constructivos, optimistas, progresistas, abiertos a la colaboración y abertzales; trabajamos por la igualdad, por la libertad y para construir una sociedad mejor", ha defendido, para insistir en que "con esta ideología, estos valores y esta actitud, ofrecemos un proyecto capaz de liderar y hacer frente a los riesgos que se nos presentan".

"AMNESIA Y ADANISMO"

Joseba Egibar ha criticado "la amnesia y el adanismo" que afectan a la izquierda abertzale y que les llevan a "camuflarse". "Tienen amnesia, centrada en los derechos humanos, para leer el pasado y construir el futuro", ha explicado. "Es ahí donde tienen un agujero negro. No recuerdan nada, no quieren calificar el pasado que parece que no mueve ni condiciona, no saben ni dónde estaban, ni qué hicieron, ni qué dijeron", ha enfatizado.

"Adanismo porque, según ellos, no se ha hecho nada bien; con ellos empieza el mundo", ha indicado, para señalar que "tienen que abrir los ojos y reconocer lo que se ha construido para que se puedan abrir vías de colaboración".

"El camuflaje político es consecuencia de la amnesia que aplican a su propio pasado y el no reconocimiento de lo construido social y nacionalmente en las últimas cuatro décadas en este país; como no recuerdan nada y no se ha hecho nada, deciden camuflarse", ha subrayado.

A su juicio, "ante la amnesia, hay que aplicar memoria y derechos humanos; frente al adanismo, realidad, 43 años de construcción nacional y social; y ante los camuflajes, autenticidad y verdad".

El dirigente jeltzale ha destacado que los principales objetivos de futuro que se marca el PNV son "las personas, su cuidado y el mantenimiento de unos servicios públicos sólidos, desarrollo económico, justicia social y soberanía política, autogobierno pleno como consecuencia de la soberanía, el euskera como eje transversal de nuestra política, y preservar y cultivar nuestra identidad nacional".