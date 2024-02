Ego Non advierte en el homenaje a Pagazaurtundua que ETA "no fue un ciclo político sino una banda terrorista"

La asociación recuerda a quien fuera jefe de la Policía Local de Andoain, asesinado por la banda en 2003

SAN SEBASTIÁN, 6 (EUROPA PRESS)

La asociación Ego Non ha advertido en el homenaje que ha rendido esta mañana a Joxeba Pagazaurtundua que ETA "no fue un ciclo político sino una banda terrorista". "Fue un ciclo de terror y fanatismo que sigue presente en nuestros días en una estrategia política que no ha condenado su pasado", han añadido.

La asociación conformada por jóvenes de País Vasco y Navarra ha desarrollado en Andoain un acto cívico y de homenaje en recuerdo de Joxeba Pagazaurtundua, quien fuera jefe de la Policía Local de este municipio guipuzcoano asesinado por la banda terrorista ETA el 8 de febrero de 2003.

Con el visto bueno de la familia Pagazaurtundua Ruiz, la asociación ha llevado a cabo el acto cívico en el lugar en el que se encuentra el monumento de Agustín Ibarrola que lleva por nombre 'La casa de Joseba', donde ha realizado una ofrenda floral. La cita ha contado con la asistencia de representantes del PP de Gipuzkoa.

Portavoces de la asociación han leído un comunicado en el que han advertido que ETA asesinó a Joseba Pagazaurtundua por ser "libre, pensar distinto y representar los valores que molestaban al totalitarismo y al fanatismo".

"Estamos aquí para recordarle y para recordar a todas las víctimas del terrorismo de ETA que merecen la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia", han expresado, para censurar los más de 850 asesinados en nombre de un proyecto violento, xenófobo y excluyente que, "a día de hoy, sigue como hoja de ruta política de quienes son sus herederos y brazo político".

En este contexto, han defendido que todavía hoy es necesario recordar que ETA "no fue un ciclo político sino una banda terrorista" y sus miembros "no son presos políticos sino asesinos o colaboracionistas del terror que sembraron y que no realizaron ningún acto heroico sino acciones violentas que deberían provocar el rechazo de toda la sociedad".

"Estamos aquí por los más de 180.000 exiliados que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra, por los más de 350 crímenes sin esclarecer... Hubo unos asesinos y hay unas víctimas y esa es la única verdad", han enfatizado.

Asimismo, han sostenido que lo acontecido "no fue un ciclo político", sino que fue "un ciclo de terror y fanatismo que sigue presente en nuestros días en una estrategia política que no ha condenado su pasado".

"Tenemos que decirlo claro: hay una formación política con un gran apoyo social en el País Vasco y Navarra que hace de lobista de los presos terroristas y que busca que solo se hable de víctimas en términos sentimentales, para esconder el fondo de su estrategia que antes se basaba en quitar la libertad y ahora se centra en reescribir la historia del terror que ha padecido esta tierra", han expresado.

Por último, han advertido que "sin memoria, justicia, verdad, sin dignidad y sin recuerdo no habrá nunca una Euskadi, una Navarra, una España que avance". "Tendremos una Euskadi, una Navarra y una España menos libre, menos justa y menos digna", han finalizado.

Ego Non ha sido la entidad encargada de llevar a cabo este domingo el acto cívico después de que tras la edición del pasado año se anunciara que iba a ser el último en que "se celebrase como tal".