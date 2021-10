Eguiguren cree que "llegará" la condena de Otegi porque "a nadie le interesa pasar a la historia ligado a ETA"

GERNIKA (VIZCAYA), 19 (EUROPA PRESS)

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren se ha mostrado convencido de que "llegará" la condena de Arnaldo Otegi y de la izquierda abertzale al terrorismo de ETA porque "a nadie le va a interesar pasar a la historia ligado a ETA".

Eguiguren se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios informativos en la localidad vizcaína de Gernika, donde el PSE-EE ha conmemorado los diez años sin terrorismo de ETA en un acto en la Casa de Juntas, que ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exlehendakari Patxi López, entre otros.

El que fuera presidente de los socialistas vascos ha valorado la "importancia" las palabras de Arnaldo Otegi este pasado lunes en San Sebastián, donde EH Bildu y Sortu hicieron pública una declaración en la que se dirigía a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se comprometía a "tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades".

Ante las críticas a Otegi por no condenar a ETA, ha precisado que "de memoria" no sabe las palabras concretas que utilizó en su declaración y "hasta dónde llegan", pero ha señalado que, "si no lo condenó, como esto va paso a paso, llegará esa condena".

"Y, además, llegará esa condena quieran o no quieran, porque a nadie le va a interesar pasar a la historia ligado a ETA", ha augurado Jesús Eguiguren.