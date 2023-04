EH Bildu acusa a PSE de buscar "reproducir esquemas del pasado" en su postura sobre la ley de Educación vasca

Otxandiano cree que PNV no quiere regular los precios de alquiler de la vivienda, y punto"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reivindicado "un debate de altura, con contenidos" sobre la ley de Educación y ha acusado al PSE-EE de pretender "reproducir esquemas del pasado" en este tema. "El PSE tiene que decir si quiere hacer una bandera nacionalista española de este tema o están mirando los intereses del país", ha señalado, cuestionando si los socialistas lo que plantean es "no cumplir la ley".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha advertido de que es preciso "afrontar una transformación muy importante del sistema educativo en términos de país, de forma compartida, mediante un debate sereno". Sin embargo, ha lamentado que, en los últimos días, "parece que el clima no está siendo el más adecuado para ello".

Pese a las discrepancias que se han escuchado durante los últimos días en torno al proyecto de ley de Educación aprobado por el Consejo de Gobierno de este pasado martes, ha incidido en que, en todo caso, hay "una base sólida" en el pacto educativo que se logró en el Parlamento y que establece "las bases fundamentales" para la reforma del sistema edicativo.

Así, ha destacado que "los partidos que hoy parece que se descuelgan del proceso no han modificado su opinión con respecto al pacto educativo" y, según ha añadido, "otra cosa es que ya estamos avanzando en el camino, se están concretando las cosas y evidentemente en la concreción la cosa se complica, y puede haber divergencia de opiniones en muchas cuestiones que son claves".

En relación al polémica sobre los modelos lingüísticos, ha indicado que, si bien "siguen regulados en un Decreto que es de hace 40 años", no tiene "efectos prácticos" dado que todos los centros educativos financiados con fondos públicos tendrán que "desarrollar un proyecto lingüístico que les lleve a cumplir los objetivos que marca la ley".

"Y el planteamiento para el aprendizaje de lenguas que se hace en esta ley no tiene nada que ver con el sistema de modelos lingüísticos", ha insistido.

En esta línea, ha criticado la postura que ha adoptado el PSE, que, a su entender, "en este tema o no sabe lo que dice o no dice toda la verdad". "¿Cuál es el debate? ¿Si los modelos lingüísticos están o no? El debate es cómo hacemos para que los alumnos y las alumnas que terminen la escuela obligatoria sean personas plurilingües altamente capacitadas en las dos lenguas oficiales, que es precisamente lo que dice la ley, el Estatuto de Gernika y la ley del Euskera del 82", ha remarcado.

A su entender, el PSE tiene "otro tipo de intereses de por medio" y pretende "llevar este debate a un planteamiento enfangado político donde se reproducen esquemas del pasado". "Ese discurso de ayer de Andueza de que no va a permitir que esto discurra por la senda de la construcción nacional es el discurso clásico del nacionalismo español", ha censurado.

Por ello, ha apuntado que el PSE "tiene que decir si con esto quiere hacer una bandera nacionalista española o lo que está mirando son los intereses del país.

"Y si lo que queremos y el interés general de este país es que los alumnos y las alumnas que terminen la escuela obligatoria sepan las dos lenguas oficiales, que es lo que dicta la ley, lo que dicta el Estatuto de Gernika y lo que dicta la ley del Euskera, ambas leyes aprobadas por el PSE, habrá que decidir, que discutir, que analizar y que pactar qué es lo que hay que hacer en el sistema educativo que nos lleve a alcanzar esos objetivos", ha reiterado.

Tras advertir de que, "después de 30 años de experiencia", se ha comprobado que los modelos lingüísticos "no llevan a cumplir esos objetivos", ha cuestionado si el PSE está planteando "seguir con los modelos lingüísticos sabiendo que eso no va a cumplir la ley" y ha agregado que, para "cumplir esas leyes, evidentemente hay que dar un paso adelante".

Respecto a las críticas realizadas por Elkarrekin Podemos IU, que ha anunciado enmienda a la totalidad al proyecto de ley, ha considerado que, "si se considera que aquello que entendemos que necesita la escuela pública no está en la ley, hablemos de ello".

Por su parte, EH Bildu ha entrado en el debate "sin líneas rojas", aunque ha reiterado que desea "un debate con contenidos, de altura" y, si hay "actitudes y reacciones por parte, sobre todo en este caso del PSE, que lo que buscan es reproducir esquemas del pasado, ahí no va a estar".

Otxandiano ha lamentado que se está produciendo una "política de grandes titulares, del trazo grueso", pese a que "lo que necesita el debate en estos momentos es el pincel fino" y ha indicado que no quiere "ni siquiera contemplar el escenario" de que no se apruebe la ley en esta legislatura porque "es fundamental".

"No es una opción quedarnos donde estamos. Y, por lo tanto, con las condiciones que haya y con campañas electorales de por medio, tenemos que hacer todo lo posible para que esto llegue a buen término", ha apelado.

INSTRUMENTALIZAR

En otro orden de cosas, ha lamentado la polémica que se ha suscitado sobre las webs de memoria de varios ayuntamientos por la inclusión de presos de ETA, criticando que ha habido "un interés claramente electoral por instrumentalizar un tema muy sensible y muy estratégico, que es la construcción de la convivencia, en aras a buscar una rentabilidad electoral cortoplacista", lo que ve "obsceno".

"Creo que a ningún partido político le cabe la menor duda de que EH Bildu ha trabajado en los ayuntamientos con la mejor de las intenciones y con la mejor de las disposiciones, tratando de conseguir los mayores consensos políticos posibles, que se han dado a nivel local y rigiéndose por los criterios científicos que ha marcado Aranzadi", ha afirmado.

Según ha indicado, "si había cuestiones que se debían de corregir, había mecanismos y condiciones para hacerlo a nivel municipal sin llevar este tema a la arena pública mediática".

NO QUIERE REGULAR EL ALQUILER

Finalmente, en relación al debate sobre la Ley estatal de Vivienda que se debate este jueves en el Congreso, ha recordado que hace dos años en la negociación presupuestaria se llegó a un acuerdo con PNV para "una intervención de los precios de alquiler una vez haya seguridad jurídica suficiente, que la tiene que dar una ley estatal española de Vivienda".

Sin embargo, ha criticado, el PNV argumenta "invasión competencial" para oponerse el texto acordado por el Gobierno central con EH Bildu y ERC para la ley estatal de Vivienda y, en cambio, pretende hacer "hacer una enmienda a esta ley que regula los pisos turísticos cuando se sabe que eso sí es una competencia autonómica y local".

A su entender, el PNV "no quiere regular los precios de alquiler de la vivienda, y punto" porque tendrá "otros intereses". "Y en este caso hace prevalecer los intereses rentistas frente al derecho subjetivo de la vivienda, un derecho que está reconocido así en la ley de Vivienda vasca", ha concluido.