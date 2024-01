EH Bildu advierte de "tribunales lejanos" con "interpretaciones restrictivas" contra los derechos de los presos de ETA

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha denunciado el mantenimiento de "legislaciones de excepción" y de "tribunales lejanos" que mantienen "interpretaciones restrictivas contra los derechos más básicos" de ETA y ha llamado a decir que "esto está acabado y "no es momento para más criminalización".

En declaraciones realizadas en Bilbao, antes de participar en la manifestación que Sare ha celebrado bajo el lema Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución", Arzuaga se ha mostrado satisfecho por que las calles de la capital vizcaína se hayan "llenado de solidaridad y de compromiso".

A su juicio, resulta "evidente" la que "exigencia del respeto a los derechos de los presos de ETA" es "una reivindicación sentida por una mayoría social y política de este país".

No obstante, ha lamentado que todavía es preciso "denunciar que se mantienen legislaciones de excepción, que todavía desde tribunales lejanos se siguen dando interpretaciones restrictivas contra los derechos más básicos de los presos y presas políticas vascas, y todavía se mantienen aparatos del Estado profundo que amenazan con abrir nuevas causas y con traer nuevo sufrimiento a este país". "Hay que decir que esto está acabado, no es tiempo, no es momento para más criminalización, para más represión", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu ha afirmado que "es momento para resolución", por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, para que ser "llaves de solución" con las que "abrir las puertas para que presos y presas vuelvan a casa".