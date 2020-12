EH Bildu afirma que tras la "oportunidad" al Gobierno será "muy exigente" para que cumpla "lo que dice que quiere hacer"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha advertido de que, tras la "oportunidad" dada al Gobierno central con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la coalición soberanista será "muy exigente" para que cumpla "lo que dice que quiere hacer", como "avanzar en la plurinacionalidad" o "dejar de mirar a los intereses de los élites".

En una entrevista a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Matute ha insistido en que los Presupuestos generales del Estado, que EH Bildu ha apoyado, no son los de la coalición soberanista, sino los de un Gobierno "que se dice el más progresista de la historia y lo hace en un contexto determinado, el de un auge de las ideas involucionistas y totalitarias que abanderan la derecha extrema, la extrema derecha y, a veces, la derecha naranja". "La derecha del PP, Ciudadanos y Vox", ha añadido.

Ante ello, ha recordado que la coalición soberanista fue "muy clara" y aseguró que iba a "hacer frente" a un "riesgo de involución, vuelta a centralismo y autoritarismo" por su "obligación como demócratas y antifascistas".

"Eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que esa evolución, ese centralismo, no es solo políticas más a la derecha sino que puede llevarse por delante nuestro autogobierno e incluso nuestras esencias y aspiraciones como pueblo, y también la dignidad de los trabajadores", ha señalado.

Según Matute, a "esa realidad" hay que "hacerle frente" con "una ventana de oportunidad" a un Gobierno "que dice que quiere hacer cosas diferentes, que dice que quiere avanzar en la plurinacionalidad o dejar de mirar a los intereses de los élites para empezar a mirar a los ojos de los ciudadanos".

"Por tanto, aun no siendo nuestros presupuestos, sabiendo que lo que hay enfrente es la amenaza de más recortes a nuestros derechos y libertades, tenemos que contribuir a que eso no pase, a que no llegue la derecha al poder y a darle una oportunidad a aquellos que dicen que quieren hacer otras cosas", ha manifestado.

Oskar Matue ha advertido, no obstante, de que EH Bildu va a ser "muy exigente" para que "todo lo que dicen que quieren hacer, lo hagan". "Para que sea posible caminar en una senda diferente a la del neoliberalismo, en la que las políticas de austeridad, que primaban los intereses de unos pocos en detrimento de las necesidades de la mayoría, se vayan imponiendo".

Además, ha apuntado que, de haber "tumbado" los PGE para 2021, continuarían vigentes los de Cristóbal Montoro, "ministro de Mariano Rajoy, un ministro de la derecha, con una agenda neoliberal clara". "Ir a un escenario anterior no es bueno. Este escenario, con unos Presupuestos que no son los nuestros, pueden posibilitar un escenario de oportunidad para hacer políticas diferentes", ha indicado.

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

Oskr Matute ha apuntado que hay por delante "toda una legislatura" para, "con quienes creen que el TAV está llevándose demasiado dinero de lo público en detrimento de las líneas de cercanías o para que quienes crean que hay instituciones que no debieran recibir ni un duro, no las reciban a partir de ahora".

"Tenemos la mano tendida para que quien quiera mostrar su fervoroso carácter republicano con iniciativas que lo pongan en pie, por ejemplo para con la Casa Real, levantar la bandera del antimilitarismo y así con cada una de las cuestiones incluidas en los PGE y que no nos gustan", ha puntualizado.

PNV

Por otra parte, ha vuelto a negar que el Ejecutivo les filtrara las enmiendas del PNV antes de que se hicieran públicas. "Puedo dar mi palabra de que a nosotros el Gobierno no nos ha pasado absolutamente ninguna enmienda de nadie. Sería extraño que a nosotros nos pasara las enmiendas del que es su socio preferente. Si es su socio preferente, lo será para todo, incluso para tener las enmiendas de otros grupos y poder aumentarlas ligeramente y llevarse el gato al agua ", ha reiterado.

A su juicio, EH Bildu ha presentado enmiendas "que conectaban con las demandas de la mayoría de la sociedad vasca y que han hecho de la mejora del transporte de cercanía un elemento de importancia en la línea de sus enmiendas", entre otros aspectos.