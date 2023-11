EH Bildu cree que el PNV vende con su acuerdo con el PSOE "un oso que ya se había vendido como cazado" en el pasado

PNV dice que "lo que hace falta es que se cumpla" lo firmado y el PSE asegura que "más importante que los plazos son los contenidos"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha considerado que, en algunos aspectos", el PNV está vendiendo con su acuerdo con el PSOE "un oso que ya se había vendido como cazado" en el pasado. Además, ha incidido en que "una cosa es lo que se firma pero lo importante es la implementación".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al acuerdo firmado este viernes entre PSOE y PNV para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez y que contempla el cumplimiento de las transferencias pendientes.

En este sentido, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha asegurado que la buena noticia es que se va a producir una investidura en el Estado con un apoyo "plural de fuerzas progresistas y soberanistas".

A su juicio, en la nueva legislatura se debe abrir el debate de "cómo dar una respuesta democrática a la condición plurinacional del Estado". "Esta partida se debe jugar conjuntamente desde Cataluña y Euskal Herria y, para ello, cada nación debe hacer previamente su debate en términos de país, dejando en segundo plano los intereses de partido y no convertirlo en un bazar", ha añadido.

Respecto al acuerdo entre jeltzales y socialistas, Otero ha advertido que genera "alguna duda si el PNV gana o pierde credibilidad apareciendo a última hora y aparentando ser pieza clave de la investidura".

"Nos parece bien todo lo que pueda conseguir el PNV siempre que no sean toneladas de cemento o rebajas de impuestos para Josu Jon Imaz", ha señalado, para añadir, sin embargo, que "una cosa es lo que se firma pero lo importante es la implementación".

Por último, ha afirmado que EH Bildu tiene "la sensación de que la piel de oso que vende el PNV no es piel todavía, sino promesa de piel, y en algunos aspectos es un oso que ya se nos había vendido como cazado en algunas ocasiones".

Por su parte, el parlamentario del PNV y presidente del ABB, José Antonio Suso, ha defendido que el acuerdo es "bueno" para Euskadi y supone "un avance" con un plazo temporal de cumplimiento "relativamente corto" de las transferencias pendientes. "Lo que hace falta es que se cumpla el acuerdo", ha finalizado.

Desde el PSE-EE, el parlamentario Alberto Alonso ha manifestado que los diferentes acuerdos alcanzados ponen sobre la mesa la necesidad de un debate y de negociar. "Es un acuerdo para la legislatura, que tiene que estar cuatro años, no solo en Madrid sino que tiene que trasladarse también al ámbito territorial", ha expresado.

Además, ha considerado que "más importante que los plazos son los contenidos" y ha reconocido no saber si "en dos años se podrán realizar todas las transferencias ya que lo importante no es acabar a tiempo sino bien". "Si no se llega en dos y se llega en tres la ciudadanía tiene que entender que lo importante es la plasmación del acuerdo", ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha indicado que, en lo que tiene que ver con el "reconocimiento nacional" de Euskadi, sorprende que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya hecho durante los últimos años "poco" por sacar adelante una actualización del Estatuto que pueda incorporarlo.

Además, ha afirmado que en el acuerdo entre PSOE y PNV hay "cierta confusión" al haber aspectos que "corresponderían a acuerdos entre los Gobiernos vasco y español".

El parlamentario de PP Luis Gordillo ha recordado que de ser investido como presidente, Pedro Sánchez va a necesitar los apoyos de todos los grupos "todo el tiempo", de tal modo que la legislatura va a ser "difícilmente gobernable".

Asimismo, ha preguntado a los socialistas dónde está en el acuerdo con el PNV "alguna medida progresista" y ha incidido en que "las competencias ya existen, lo que faltan muchas veces son las trasferencias de los medios".

Por último, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha censurado que el traspaso de las competencias pendientes ya se firmó en 2019. "¿En serio alguien se cree a Pedro Sánchez?", ha cuestionado.