EH Bildu critica que Urkullu calificara como terrorismo los disturbios de negacionistas en Bilbao

PNV defiende el uso del término desde una "perspectiva moral no jurídica" y todos los partidos condenan los incidentes

Todos los partidos vascos han condenado los disturbios provocados por de negacionistas el pasado jueves en Bilbao y han realizado un llamamiento a la ciudadanía a que se sigan cumpliendo las medidas sanitarias. No obstante, EH Bildu ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, utilizara el término "terrorismo", mientras que el PNV ha defendido su uso desde una "perspectiva moral no jurídica".

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado la pandemia de covid-19, las medidas adoptadas para combatirla, así como la concentración de negacionistas desarrollada en la noche del jueves en Bilbao, que concluyó con seis detenidos y numerosos sabotajes, que el lehendakari calificó de actos de "terrorismo".

En este sentido, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha señalado que ante el crecimiento del virus es necesario adoptar medidas, también en el Parlamento vasco para, "sin parar la actividad política" de apoyo y control al gobierno, mantener la seguridad.

A su juicio, las medidas que, a nivel social, se adoptan son "razonables" y ha reclamado que, aunque "nos incordien", se asumen por la mayoría de la ciudadanía.

Por otro lado, ha defendido que el uso del concepto terrorismo hecho por el lehendakari respecto a los disturbios de Bilbao se hizo "desde una perspectiva moral no jurídica", y ha remarcado que las movilizaciones de negacionistas son algo "organizado" y que no tienen sentido.

"Pueden intentar protestar por una falta de libertad evidente, pero que es lógica para intentar defender la salud. Sin embargo, tengo la sensación de que es algo organizado, vinculado a lo que ha ocurrido en otros puntos del Estado y eso hay que combatirlo desde todas las perspectivas y desde el reproche moral y social", ha indicado, para añadir que "salir así a la calle es jugar con la salud y quemar contenedores es jugar con la propiedad".

EH BILDU

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha condenado los disturbios de Bilbao, pero también ha rechazado que el lehendakari calificara los hechos de terrorismo. A su juicio, Iñigo Urkullu "patinó y se le fue la mano".

"Supongo que pedirá la inhabilitación del juez que se ha encargado de este asunto por prevaricación ya que los detenidos han quedado en libertad con otras acusaciones", ha afirmado, para añadir que es necesario ser "rigurosos en el uso de las palabras", cuando tienen connotaciones "políticas, éticas, morales y jurídicas".

Tras subrayar que EH Bildu rechaza estas "actitudes negacionistas y concentraciones", ha incidido en que, no obstante, "se puede criticar sin caer en la hipérbole". "Me chirrió que el lehendakari pusiera en la misma frase los degollamientos habidos en Francia con la quema de depositivos", ha añadido.

A su juicio, es paradójico que, en pleno siglo XXI, haya gente que defienda que la tierra es plana, y ha asegurado que la actitud es "transformar la realidad y no inventarse mundos paralelos". "Todos queremos un vacuna ya, pero el conocimiento científico se debe basar en la experimentación y el estudio", ha ejemplarizado.

Por todo ello, ha realizado un llamamiento en la serenidad y a una respuesta "cívica y ejemplar", y ha defendido que cumplir las medidas sanitarias "no es ser un rebaño".

"Seguiremos siendo proactivos a la hora de hacer un marcaje a este Gobierno porque hay muchas cosas que está haciendo mal, pero que nadie entienda que de eso se deduce un llamamiento a relajar las medidas. Al contrario, probablemente nos debamos preparar para nuevas restricciones", ha expresado.

Por último, ha advertido de que existe el problema de que según avance la pandemia se dé un cansancio y puede que "más sectores se vean "arrastrados a una difícil situación económica", lo que puede llevar a "una reacción". "No se trata de no movilizarse, sino de no poner en riesgo la salud", ha finalizado.

PSE

Desde el PSE, la parlamentaria Gloria Sánchez ha reconocido que la situación es "delicada", el virus "no da tregua" y, por ello, hay que adoptar medidas "que fueron más duras en los primeros seis meses". "Todos tenemos que cumplirlas con responsabilidad personal. Podemos salir de casa, pero hay que hacerlo con civismo y responsabilidad", ha añadido.

Por otro lado, ha condenado los disturbios de Bilbao y ha considerado "incomprensible" que haya gente que se niegue a cumplir las medidas sanitarias. "A estas alturas la pandemia crece y esta actitud es irresponsable e insolidaria. Hay que investigar estas actitudes para comprobar quién hace estos llamamientos en redes sociales para pedir responsabilidades", ha aseverado.

De este modo, ha apostado por diferenciar entre las protestas "legítimas" que se puedan producir y que "respetan las medidas de seguridad con unos disturbios intolerables que no deben producirse".

ELKARREKIN PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, el parlamentario David Soto ha advertido de que a un momento de excepcionalidad por el covid-19 también se le suma la "excepcionalidad por la restricción de ciertos derechos fundamentales".

No obstante, ha alertado del riesgo que supone que sectores minoritarios salgan a la calle y hagan "estas barbaridades". "Los criterios científicos ya han marcado que la falta de contacto es la mayor de las prevenciones", ha añadido.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el hecho de que usar el termino terrorismo "oculte el debate". "La condena a los hechos está encima de la mesa pero no creo que el debate semántico deba confundir", ha manifestado.

PP

Por último, la parlamentaria del grupo PP+Cs Laura Garrido ha señalado también que la situación es "grave y complicada" y ello conlleva adoptar medidas "drásticas".

Según ha afirmado, su grupo parlamentario siempre apoyará las medidas necesarias que se planteen si cuentan con "rigurosos criterios científicos y técnicos, aunque da la impresión que no siempre es así". En este sentido, ha advertido de que hasta hace pocos días desde el Gobierno vasco se decía que "los confinamientos perimetrales no eran útiles" y por ello "los mensajes no deben ser cambiantes ni contradictorios".

Por último, ha afirmado que los "graves disturbios callejeros" de Bilbao son "claramente condenables", y ha recordado que el delito de terrorismo está contemplado en el Código Penal con unas características concretas.