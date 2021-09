EH Bildu denuncia el "intento de criminalizar" la marcha "por los derechos humanos" de Sare a partir de "un bulo"

Cree que el Gobierno español va "demasiado despacio" para "intentar revertir la situación de excepcionalidad" de los presos de ETA

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha denunciado el "intento de criminalizar" la marcha inicial de Sare "por los derechos humanos" prevista para este pasado sábado a partir de "un bulo", y ha acusado a Vox y al PP de "desvirtuar el leitmotiv de la convocatoria con la aquiescencia de medios de comunicación, partidos políticos y parte del sector institucional".

Además, ha afirmado que el Gobierno de España va "demasiado despacio" en el "cumplimiento de la legislación vigente" y a la hora de "intentar revertir la situación de excepcionalidad" de los presos de ETA, "que hoy no tiene ningún sentido".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua se ha referido a la polémica creada tras la marcha convocada por Sare este pasado sábado para denunciar legislaciones excepcionales que, como la ley 7/2013, que afecta a Henri Parot, y que finalmente fue sustituida por concentraciones en contra de "la cadena perpetua".

Para la diputada de la coalición soberanista, se debe tener "claro" que para resolver "las consecuencias del conflicto" ocurrido en Euskadi "es fundamental cumplir con la legislación vigente" y "acabar con las leyes de excepción".

En este sentido, ha afirmado que la Ley 7/2013, más conocida como Doctrina Parot, "se aprobó expresamente para castigar a los presos vascos" y es "lo que permite que haya aplicación de penas de cárcel prácticamente de por vida".

Ha recordado que en esta situación se encuentran, en la actualidad, 15 reclusos de ETA "que estarán abocados a cumplir penas de 40 años de prisión, cuando la legislación penitenciaria pone como tope máximo el cumplimiento de 30 años de prisión para todo el mundo". "Estas excepciones lo que hacen es conculcar una legalidad que no debería pasar", ha añadido.

Mertxe Aizpurua cree que desde Vox y el PP se ha "desvirtuado la razón, el leitmotiv de esta convocatoria, con la aquiescencia de medios de comunicación, partidos políticos y, lamentablemente, también por una parte del sector institucional". "Se ha desvirtuado y se ha intentado criminalizar una movilización en favor de los derechos humanos. No hay más", ha insistido.

Según ha añadido, "ha habido una operación construida a partir de un bulo, de mentiras, mentiras y más mentiras, y ha habido quien ha dado arrope a esa situación".

Para la representante de EH Bildu en la Cámara baja, no se puede "ser tan irresponsable" desde el punto de vista político si se pretende "construir realmente la convivencia". "Convivir es no falsear la realidad, trabajar por los derechos humanos y que se cumplan esos derechos humanos con todo el mundo", ha puntualizado.

Además, considera que Sare cambió la convocatoria del acto "con inteligencia y bastante sentido común, tal y como estaba la situación". "El cumplimiento de la legalidad vigente, no es nada más lo que se pide, no pueden ser sometido a este vapuleo. Y no pueden bailarle el agua tampoco a las pretensiones que tiene Vox, que lo único que quiere hacer es echar munición contra la convivencia", ha criticado.

"ACERCAMIENTOS"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso se ha referido a sus reclamaciones en materia de presos, que "no está sujeto a negociaciones presupuestarias".

A su juicio, lo que está haciendo el Gobierno español, "muy despacio, muy lentamente, muy paulatinamente", es "cumplir con la legislación vigente e intentar revertir la situación de excepcionalidad, que no tiene ningún sentido hoy". "Demasiado despacio, a mi entender, pero bueno, se está haciendo", ha dicho.

Aizpurua cree que los acercamientos de los presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi se han materializado por el 'empuje' de la sociedad vasca "que está reivindicando permanentemente esta cuestión". También influye, a su juicio, "la lógica del sentido común y el sentido democrático, el saber mirar un poco más allá y saber que en esta sociedad hay que solucionar los problemas".

"Y ese es un problema grave que todavía persiste. Hay situaciones de excepcionalidad que no se pueden diluir en la irresponsabilidad permanente con la que hay quien querría abordar estas cuestiones", ha añadido.

En su opinión, en esta materia "hay que hacer más cosas, más rápido" pero "hay también otras serie de situaciones" que no se pueden "dejar de lado". "En estas cuestiones, Vox, la ultraderecha, marca mucha posición y está marcando mucha posición. Hay que dejarse tanto en este tema como en otros de carácter social y económico, no hay que dejarse llevar por las presiones de la derecha", ha concluido.