EH Bildu denuncia que la alcaldesa de Durango (PNV) se subirá el sueldo un 66%, de 47.000 a 77.929 euros

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

EH Bildu Durango ha denunciado que la nueva alcaldesa de la localidad vizcaína, Mireia Elkoroiribe (PNV), se subirá su sueldo un 66% en el pleno que se celebrará el próximo martes, pasando a cobrar 77.929 euros, 30.929 más que la anterior alcaldesa, Ima Garrastatxu, de la coalición soberanista.

"Todos los durangueses sospechábamos que la primera medida que tomaría Elkoroiribe sería subirse el sueldo, y así lo hará el próximo martes, solamente tres semanas después de llegar a la Alcaldía", ha denunciado EH Bildu que, según ha explicado, se ha encontrado esta información entre la documentación preparatoria del pleno del próximo martes.

En este sentido, representantes de la coalición han lamentado que se trata de "una decisión tomada en un despacho cerrado y con la intención de que la ciudadanía no se entere".

EH Bildu Durango ha considerado "totalmente desproporcionada" la subida salarial de la alcaldesa jeltzale. Tras señalar que en los últimos años ha habido "dos modelos contrapuestos de entender la política en Durango", ha recordado que "la primera decisión de la exalcaldesa de EH Bildu fue rebajar su sueldo un 40%", mientras que, según ha censurado, "la primera decisión de Elkoroiribe ha sido subirse el sueldo 30.929 euros más".

Este tipo de decisiones, han considerado desde EH Bildu, "nos hacen daño como Ayuntamiento porque los durangueses no entienden estas decisiones de interés personal".

"Mientras la gente sufre problemas económicos reales, no es ético que Elkoroiribe aumente su sueldo un 66%. A la política no venimos a llenarnos los bolsillos", ha advertido, para apuntar que "no es la primera vez que Elkoroiribe toma una decisión de este tipo, ya que en la anterior legislatura tomó una decisión similar cuando fue nombrada presidenta de la Mancomunidad del Duranguesado y hace cuatro años se incrementó el sueldo un 13% respecto al anterior presidente.

Además, ha indicado que la propuesta que el PNV llevará al pleno del martes supone "un importante incremento de los sueldos de los tenientes de alcalde, lo que supone un incremento de 300.000 euros en los sueldos de los políticos durante esta legislatura".

"A la sociedad se le debe respeto, y una subida de sueldo como ésta es totalmente desproporcionada, más aún cuando seguimos sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Debemos trabajar por una sociedad más justa y solidario, y este tipo de decisiones lo único que hacen es que la ciudadanía se sienta cada vez más alejada de la vida política", ha lamentado.

En ese sentido, EH Bildu ha propuesto destinar estos 300.000 euros de subida salarial a varios proyectos sociales en Durango, "en vez de a llenar los bolsillos de unas pocas políticas".

Por ello, ha anunciado que votará en contra de esta propuesta del PNV en el pleno del próximo martes, y propone hacer lo mismo al resto de los partidos. "En política hay que ser honesto, y cuando la primera decisión de una alcaldesa es aumentar su sueldo en un 66% eso no es respetuoso con la ciudadanía. Nosotros no hemos venido a la política a llenar nuestros bolsillos, sino a mejorar la calidad de vida de los durangueses, por eso votaremos en contra de esta propuesta injusta", ha concluido.