EH Bildu dice que el acuerdo PNV-PSE se limita a "repartirse sillones" y meter al PP "en la ecuación"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha acusado a PNV y PSE de limitarse con su acuerdo de gobernabilidad a "repartirse los sillones" y meter, además, al Partido Popular "en la ecuación".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la representante de la coalición soberanista se ha referido al resultado de los pasados comicios municipales y forales y al acuerdo alcanzado entre PNV y PSE-EE para la gobernabilidad de las instituciones forales y locales por el que se comprometen a facilitar la conformación de gobiernos de coalición.

Tras considerar que se está ante "un cambio de ciclo", de tal modo que Euskadi ha cambiado "en términos sociológicos y políticos" y EH Bildu es el proyecto que "más se asemeja al cambio de valores y principios que se está dando", Kortajarena ha afirmado que los resultados logrados el pasado 28 de mayo fueron "muy buenos".

"Estamos en una inercia muy potente, hemos salido muy reforzados. La gente ha sabido entender que nuestro proyecto responde a sus necesidades. Debemos interpretar y leer lo que nos ha dicho la sociedad: que quiere soluciones a sus problemas y que hagamos las cosas de otra manera, con liderazgos compartidos", ha expresado.

Por otro lado, ha defendido que quien ha ganado las elecciones en Guipúzcoa y en Vitoria es EH Bildu y por ello se han puesto "manos a la obra para conformar gobiernos amplios de progreso".

"A partir de ahí cada uno se pone a hacer su trabajo. He visto a un PNV y PSE mas preocupados por repartirse sillones y mantenerse en el poder que por reflexionar sobre sus resultados. Venden un pacto hablando de estabilidad pero que requiere del PP porque si no los números no dan", ha lamentado.

A su entender, el PP no da "gratis et amore nada" sino que presta sus votos "en beneficio de la constitucionalidad" y, por ello, "quien plantee meterle en la ecuación lo tiene que explicar".

"Se pueden hacer acuerdos, lo importante es saber para qué y el acuerdo entre PNV y PSE tampoco sabemos para qué. Se han limitado a un reparto de sillones. Hablan de gobernabilidad y estabilidad pero no sé si es la de PNV y PSE en el poder. El pacto no lo garantiza al necesitar los apoyos del PP", ha finalizado.