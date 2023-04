EH Bildu dice que si Podemos y Díaz no se unen puede ser un "cataclismo" para la izquierda

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido a Podemos y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que tengan en cuenta el futuro y las consecuencias de lo que puede pasar si no concurren juntos a las próximas elecciones generales, siendo conscientes de que, si no hay unidad, "puede haber un cataclismo" para la izquierda del Estado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Aizpurua ha señalado que son las bases las que deben de pedir a los dirigentes, a sus formaciones políticas, que actúen en función de lo que quieren.

Dicho esto, ha manifestado que "es la responsabilidad de la izquierda del Estado la que debería de poner sobre la mesa un poco de mirada corta, porque todo el mundo es consciente de que, si no hay unidad, aquí puede haber un cataclismo, por lo menos para la izquierda".

En este sentido, ha advertido de que "las cosas van a ser muy diferentes en caso de que no consigan presentar una candidatura conjunta". "Cualquiera que siga mínimamente la actualidad política sabe que se necesitan. Sumar necesita a Podemos obviamente y Podemos posiblemente necesite también la figura de Yolanda Díaz, con lo cual están condenados a entenderse, si no quieren que las cosas no vayan a peor. Esta legislatura no quede solamente en un espejismo que duró cuatro años y estuvo bien, pero que no fue más allá", ha manifestado.

Tras apuntar que el problema entre Díaz y Podemos han llegado a un punto "quizá demasiado complicadillo para poder revertirlo", ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a que actúen "de común acuerdo y en beneficio de su base social y en beneficio de la izquierda del Estado español".

"Si la izquierda del Estado va dividida, estarán en las mismas de siempre. Yo creo que es necesario que vayan conjuntamente porque se necesitan ambas partes de lo que es la izquierda y, si no, la alternativa ya sabemos cuál es", ha concluido.